Молдавским депутатам понадобилась помощь прокурора из Германии

Немецкие эксперты помогут следственной комиссии парламента по выяснению обстоятельств и соответствия законодательству при приватизации аэропорта Кишинева, авиакомпании Air Moldova, табачного комбината Tutun CTC, а также автовокзалов.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Специальной комиссии парламента по расследованию случаев приватизации и концессии государственных компаний за 2013-2019 годы помогут немецкие эксперты. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа страны.

В задачи комиссии входит проверка широкого спектра приватизированного публичного имущества. Однако на первом этапе планируется рассмотреть четыре наиболее резонансных случая, а именно, каким образом проводилась приватизация и сдача в концессию Международного аэропорта Кишинева, авиакомпании Air Moldova, табачного комбината Tutun CTC, а также автовокзалов.

По запросу председателя комиссии Игоря Мунтяну для предоставления помощи в расследовании данных случаев посольство Германии пригласило группу немецких экспертов, в которую вошли старший прокурор Корнелия Гадиг (Cornelia Gadigk), начальник управления по расследованию экономических преступлений Детлев Кройцер (Detlev Kreutzer) и эксперт дипмиссии Штефан Ульшорстер (Ștefan Hulshorster).

Законна ли приватизация и концессия?>>>

"Члены комиссии сформулировали экспертам, какого рода помощь потребуется в продвижении парламентского расследования и установили график сотрудничества для всех, кто заинтересован в том, чтобы парламент Молдовы навел порядок в области существующих договоров о приватизации и концессии", - отметили в пресс-службе парламента.

Список договоров о приватизации, подлежащих проверке, планируется расширить, включив другие цели, представляющие интерес для граждан и партий, представленных в парламенте, сообщил Мунтяну.

Ранее молдавские депутаты решили ходатайствовать перед Счетной палатой о проведении аудиторской проверки ряда компаний. Это решение напрямую связано с деятельностью комиссии по выяснению обстоятельств и соответствия законодательству при приватизации ряда государственных компаний и предприятий с долей государства. Аудиторская проверка соответствия разгосударствления и приватизации госимущества затрагивает период 2013-2019 годов.

В ближайшие месяцы должны быть представлены результаты аудита концессии Международного аэропорта Кишинева, приватизации авиакомпании Air Moldova и предприятия Tutun CTC.

Ранее в следственной комиссии заявляли, что будет "объединять резонансные случаи в "пакеты". В дальнейшем должны появиться другие группы договоров, которые подвергнутся проверке. Как заявлял Мунтяну, так будет охвачен широкий спектр приватизированного публичного имущества.

Сотрудники Агентства публичной собственности ранее уже предоставили членам следственной парламентской комиссии список всех государственных объектов, приватизированных в 2013-2019 годах.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK