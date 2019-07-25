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Очередь на границе

На границах сложная обстановка, на КПП возникают очереди из автомобилей

© Photo: Facebook / Poliţia de Frontieră
Общество
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Пограничники ликвидировали утренние заторы на нескольких пропускных пунктах.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Пограничная полиция отмечает, что в связи с летними отпусками сохраняется высокий риск автомобильных пробок на самых популярных у водителей пунктах пропуска через границу.

Утром в четверг, с 6 до 7 часов утра, на КПП "Паланка" образовалась очередь из полусотни автомобилей, которые ожидали, пока их пропустят через границу. В настоящее время затор ликвидирован, контрольный пункт работает в нормальном режиме, сообщают пограничники.

Пробка на КПП Паланка
© Photo: Johny Cooper / ‎ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам
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К девяти часам утра нормализовалась ситуация и на пункте пропуска "Мирное", где время ожидания превышало 20 минут.

Непростая обстановка сложилась и на пункте пересечения границы "Джурджулешть-Галац" на въезде в Румынию. На румынской стороне сформировалось несколько колонн большегрузных автомобилей, ожидающих въезда, что привело к накоплению грузовиков и на молдавскую сторону. Оценки показывают, что высокий уровень трафика сохранится в ближайшие дни, сообщает Пограничная служба Молдовы.

Наиболее загружены в эти дни КПП "Леушены", "Джурджулешть-Галац" и "Отаки"

В случаях, когда возникают вопросы относительно ситуации в пунктах пропуска, Пограничная полиция настоятельно рекомендует звонить по "зеленой линии" по телефону 022 259 717.

За обстановкой на пунктах пропуска можно также следить на сайте Пограничной полиции онлайн, в том числе с помощью веб-камер.

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Теги:
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