Сайт Народного собрания Гагаузии заговорит на четырех языках

С помощью гранта из Швейцарии планируется создать электронную версию базы нормативных актов Гагаузии, перевести сайт на все официальные языки автономии и английский.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Сайт Народного собрания Гагаузии станет многоязычным. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа автономии.

Аппарат Народного собрания Гагаузии подал заявку на привлечение гранта от управления по развитию и сотрудничеству (SDC) федерального Департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации.

С помощью гранта будет обеспечена функционирование сайта Народного собрания на четырех языках — трех официальных языках автономии (гагаузском, молдавском и русском), а также на английском. Сейчас сайт работает на русском языке.

Кроме того, на средства швейцарского гранта планируется создать обновляемую электронную версию базы законодательных актов АТО Гагаузия, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

Бюджет проекта в рамках программы SDC – 60 тысяч швейцарских франков.

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