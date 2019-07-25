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Памятник Шурику и Лиде - героям фильма Операция Ы.

Почти по Гайдаю: в Тирасполе ученик на экзамене "погорел" на спецсредствах

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Общество
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На какое ухищрение пошел изобретательный претендент на право обучаться в вузе, чтобы пройти вступительные испытания, и какое наказание он за это понес.

ТИРАСПОЛЬ, 25 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Выпускника одной из тираспольских школ, претендующего на право вступить в ряды курсантов Тираспольского юридического института, поймали на списывании при сдаче вступительного экзамена по обществознанию.

Для того, чтобы успешно пройти испытание, молодой человек практически повторил историю из известного фильма Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

"Наваждением" для незадачливого абитуриента стала блютуз-гарнитура с микронаушником, которой он решил воспользоваться в качестве спасительной шпаргалки.

"Однако бдительность членов приемной комиссии помешала ему исполнить задуманное. Хитрый абитуриент был уличен в содеянном и получил неудовлетворительную оценку", - рассказали в МВД Приднестровья.

Молодой человек нашел оправдание своему поступку.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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"Я решил перестраховаться и воспользоваться специальной техникой, с помощью которой рассчитывал обойти установленные правила, поскольку переживал, что не смогу сдать экзамен", – пояснил он.

Однако неумолимые члены комиссии не приняли объяснений к сведению, посчитав, что абитуриенты, изъявившие желание вступить в ряды курсантов института, где взращиваются милицейские кадры, с первых дней должны начинать свой профессиональный путь правильно. Так что пойманному с поличным придется попытать свою удачу в качестве кандидата на поступление в ТЮИ теперь уже только в следующем году.

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Теги:
вуз, списывание, экзамены, Приднестровье


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