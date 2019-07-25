Депутаты требуют начать уголовное преследование ряда молдавских чиновников

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Члены спецкомиссии парламента по расследованию нарушений в банковском секторе направили в Генпрокуратуру запрос о возбуждении уголовного дела на нескольких госслужащих, в том числе, экс-премьера Молдовы Юрия Лянкэ. Об этом заявил вице-спикер законодательного органа, председатель этой спецкомиссии Александр Слусарь.

"После сегодняшних слушаний следственная комиссия решила еще до составления окончательного отчета направить в Генеральную прокуратуру обращение по поводу открытия уголовного дела", - отметил Слусарь.

В частности, как отметил вице-спикер парламента, депутаты запросили завести уголовное дело по статье 328 п.3 и 329 п. 2 Уголовного кодекса по факту действий/бездействия нескольких госслужащих, включая экс-премьера Юрия Лянкэ. Само дело касается процесса отчуждения контрольного пакета акций государства в Banca de Economii, которые привели к серьезным последствиям для банковской системы Республики Молдова.

Что надо знать о спецкомиссии

Специальную комиссию по расследованию нарушений в банковском секторе молдавские парламентарии сформировали на заседании 10 июня. От ПСРМ в нее вошли депутаты Владимир Цуркан, Владимир Головатюк, Адриан Лебединский, от блока ACUM - Александр Слусарь, Дмитрий Алайба, Лилиан Карп.

Изначально членам этой комиссии выделялось на работу 60 дней. Но депутаты решили, что этого времени будет мало, и назвали срок в 90 дней. Все потому, что подлежащие изучению временные рамки расширили: планировалось, что депутаты рассмотрят период с 2013 года, однако в итоге договорились начать с 1 января 2010 года.

Следственная парламентская комиссия решением законодательного органа получила доступ к полному тексту отчета Kroll-2 – частного детективного агентства, проводившего расследование нарушений в банковской системе. К расследованию депутаты подключат все необходимые государственные институты.

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