В Молдове собираются отменить льготы за талоны на питание

В правительстве назвали несколько аргументов, почему хотят, чтобы талоны на питание тоже облагались налогами.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Министерство финансов Молдовы предлагает внести изменения в Закон о талонах на питание, которые касаются отмены освобождений от взносов. Соответствующий проект опубликован на правительственном портале.

Инициатива предполагает аннулирование положения закона о том, что "подлежащая вычету номинальная стоимость талонов на питание, предоставленных работодателем работникам, является доходом, не подлежащим взиманию взносов госсоцстраха, взносов обязательного медицинского страхования и подоходного налога с заработной платы, за исключением случая, когда номинальная стоимость превышает 45 леев".

Также Минфин хочет отменить пункт о том, что "расходы работодателя, связанные с предоставлением работникам талонов на питание в соответствии с законом, подлежат вычету для удержания подоходного налога с предпринимательской деятельности".

Какие аргументы привел Минфин

В пояснительной записке к проекту сказано, что процесс налогообложения талонов на питание будет переведен в общий режим. То есть нужно будет выплачивать все обязательные взносы в фонды ОМС, соцстраха и подоходный налог.

"С экономической точки зрения талоны на питание – это надбавка к зарплате без выплаты соответствующих налогов", - говорится в пояснительной записке.

По данным Минфина, с апреля 2018 по июнь 2019 года работодатели выдали талоны на питание на сумму эквивалентную 187,3 миллиона леев, большая часть из которых – в 2019 году. То есть, как считают в ведомстве, из-за налоговых послаблений национальный публичный бюджет не получил 84,3 миллиона леев.

Сейчас более 600 работодателей выдают талоны на питание примерно 30 тысячам сотрудников.

"Простая трансформация зарплатной карты в талон на питание порождает серьезные риски того, что в 2020 году будет зарегистрирован фонд в миллиард леев, из которого не будут выплачивать взносы. Это ставит под угрозу устойчивость бюджета госсоцстраха", - сказано в пояснительной записке.

В Минфине подсчитали, что в дальнейшем система талонов на питание может покрыть половину сотрудников частных предприятий, то есть общая цифра талонов на питание станет эквивалентной 3 миллиардам 842 миллионам леев, а сумма освобождения в таком случае достигнет миллиарда 680 миллионов леев.

Отменив налоговые льготы по талонам на питание, правительство рассчитывает в 2020 году пополнить бюджет 164 миллионами леев.

Эксперты видят ситуацию иначе

Ассоциации бизнеса с 2006 года продвигают идею "социальных пакетов", как один из основных инструментов привлечения в компании сотрудников и сохранения их в фирмах на длительный срок, утверждает экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"Талоны на питание – важный элемент "социального пакета"… Государство предоставляет сейчас более 100 видов налоговых и таможенных послаблений. Свыше половины из них существуют уже 20 лет. Но никто не знает, что это за послабления, список тех, кто ими пользуется, и экономический эффект, который они создают", - заявил Ионицэ.

Вместе с тем, по его словам, только в этом году бюджетные расходы на эти послабления превысят 23 миллиарда леев.

"Кто анализировал эти послабления и почему решили начать с талонов на питание, которые затрагивают самую уязвимую часть населения и еще больше ухудшают экономическую среду в стране? Аргумент о больших потерях госбюджета от талонов на питание выдерживает критики", - считает Ионицэ.

По мнению эксперта, любое налоговое послабление имеет свою цену. У талонов на питание она составляет около 150 миллионов леев.

"Это цена, которую мы должны платить, чтобы у экономических агентов был инструмент по привлечению и стимулированию работников, а трудящиеся могли получать важную продовольственную надбавку к зарплате", - заявил экономист.

По мнению Ионицэ, такие серьезные изменения нельзя принимать без предварительных консультаций с бизнес-средой.

Ранее Национальная конфедерация профсоюзов высказывалась в поддержку закона о талонах на питание.

Согласно действующим нормам, работодатель должен распределять талоны сотрудникам в конце каждого месяца, начиная с количества рабочих дней в предыдущем месяце. При этом сотрудник использует количество талонов, равное количеству фактически отработанных дней.

Они могут использоваться только работником, а обмен талонов на питание, на деньги или уменьшение размера заработной платы запрещается.

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