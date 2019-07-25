Моряки задержанного на Украине российского судна прибыли в аэропорт Кишинева

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Моряки задержанного на Украине российского судна прибыли в Международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент Sputnik с места событий.
Моряков доставили в Молдову на нескольких автомобилях.
Ранее капитан судна Илья Дребязка сообщил Sputnik, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.
Предполагается, что моряки вылетят в Москву этой ночью.
На рейс "Air Moldova”, вылетающий в Домодедово в 01.30 по местному времени, записаны в числе пассажиров:
- Дребязка Илья, 1965 г.р.;
- Чакин Олег, 1959 г.р.;
- Карпов Сергей, 1958 г.р.;
- Карипов Сергей, 1968 г.р.;
- Кузнецов Лев, 1997 г.р.;
- Седых Сергей, 1976 г.р.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, якобы, участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Также утверждается, что танкер зашел в Измаил под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.
Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.
Как отметили в МИД России, "если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
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