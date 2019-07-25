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Международный аэропорт Кишинева

Моряки задержанного на Украине российского судна прибыли в аэропорт Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Корреспонденты Sputnik ведут репортаж с места событий.  

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Моряки задержанного на Украине российского судна прибыли в Международный аэропорт Кишинева, передает корреспондент Sputnik с места событий.

Моряков доставили в Молдову на нескольких автомобилях.

Работа таможенных и пограничных служб Украины
© Sputnik / Александр Мазуркевич
Эксклюзив: моряки с российского судна о задержании на Украине и пути домой

Ранее капитан судна Илья Дребязка сообщил Sputnik, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.

Предполагается, что моряки вылетят в Москву этой ночью.

На рейс "Air Moldova”, вылетающий в Домодедово в 01.30 по местному времени, записаны в числе пассажиров:

- Дребязка Илья, 1965 г.р.;
- Чакин Олег, 1959 г.р.;
- Карпов Сергей, 1958 г.р.;
- Карипов Сергей, 1968 г.р.;
- Кузнецов Лев, 1997 г.р.;
- Седых Сергей, 1976 г.р.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, якобы, участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Также утверждается, что танкер зашел в Измаил под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.

Как отметили в МИД России, "если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

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