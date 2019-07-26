В Комрат на День города приедет российский певец Андрей Державин

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. На праздновании Дня города в Комрате выступит российский поп-певец Андрей Державин. Об этом сообщил региональному порталу gagauzinfo.md примар столицы Гагаузии Сергей Анастасов.

"В праздничном концерте примут участие наши эстрадные исполнители и не только. Подарком для жителей нашего города станет выступление российского певца Андрея Державина", - рассказал Сергей Анастасов.

Андрей Державин пользовался огромной популярностью в 90-х годах прошлого века. В репертуаре певца хиты "Катя-Катерина", "Не плачь, Алиса", "Чужая свадьба", "Брат ты мне".

В этом году отмечать городской праздник в Комрате решением муниципального совета будут 17 августа. Празднование посетят гости и творческие коллективы из России, Турции, Болгарии, Украины, Польши, Словакии, Литвы.

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