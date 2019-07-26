11:19 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Музыкант Андрей Державин. Архивное фото

В Комрат на День города приедет российский певец Андрей Державин

© Sputnik / Валерий Левитин
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0

Известный российский певец порадует жителей автономии новыми песнями и ретро-хитами.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. На праздновании Дня города в Комрате выступит российский поп-певец Андрей Державин. Об этом сообщил региональному порталу gagauzinfo.md примар столицы Гагаузии Сергей Анастасов. 

Певица София Ротару
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
София Ротару выступит на инаугурации Ирины Влах

"В праздничном концерте примут участие наши эстрадные исполнители и не только. Подарком для жителей нашего города станет выступление российского певца Андрея Державина", - рассказал Сергей Анастасов.

Андрей Державин пользовался огромной популярностью в 90-х годах прошлого века. В репертуаре певца хиты "Катя-Катерина", "Не плачь, Алиса", "Чужая свадьба", "Брат ты мне". 

В этом году отмечать городской праздник в Комрате решением муниципального совета будут 17 августа. Празднование посетят гости и творческие коллективы из России, Турции, Болгарии, Украины, Польши, Словакии, Литвы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Дуэт превратился в семью: Потап и Настя Каменских сообщили, что поженились
Два дня музыки: в Молдове проходит Summer Fest 2019
Лидия Исак: готовим песню с экс-участником группы O-zone
Теги:
Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться