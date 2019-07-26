Кабмин готовит увольнение 33 госсекретарей: список тех, кого ждет отставка

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Правительство Республики Молдова объявит в пятницу о прекращении трудовых контрактов с 33 государственными секретарями из всех девяти министерств. Речь идет о постановлении о предварительном уведомлении ряда государственных чиновников, сообщает sputnik.md.
Sputnik публикует список генеральных госсекретарей и государственных секретарей.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции:
Михаил Кэпэцинэ – генеральный госсекретарь;
Татьяна Молчан – госсекретарь;
Даниела Морарь – госсекретарь;
Каролина Перебинос – госсекретарь.
Министерство экономики и инфраструктуры:
Юлия Костин - генеральный госсекретарь;
Виталие Тарлев - госсекретарь;
Юлиана Дрэгэлин – госсекретарь.
Министерство финансов:
Габриела Кунева - генеральный госсекретарь;
Татьяна Иваничишина - госсекретарь;
Вероника Урсу - госсекретарь;
Виорика Прикоп – госсекретарь.
Министерство юстиции:
Николае Ешану - госсекретарь;
Эдуард Сербенко – госсекретарь.
Министерство внутренних дел:
Дорин Пуриче - госсекретарь;
Михаил Берегой – госсекретарь.
Министерство обороны:
Раду Бурдужа - генеральный госсекретарь;
Владимир Илиев – госсекретарь.
Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды:
Юрие Ушурелу - генеральный госсекретарь;
Дорин Андрос - госсекретарь;
Валентина Цапиш - госсекретарь;
Вячеслав Чернат - госсекретарь;
Василе Лука - госсекретарь.
Министерство образования, культуры и исследований:
Игорь Шаров - генеральный госсекретарь;
Анжела Кутасевич - госсекретарь;
Елена Белей - госсекретарь;
Андрей Кистол - госсекретарь;
Раду Ребежа – госсекретарь.
Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты:
Борис Гылка - генеральный госсекретарь;
Неля Русу - госсекретарь;
Алена Сербуленко - госсекретарь;
Родика Скутелник - госсекретарь;
Анастасия Очеретный - госсекретарь;
Виорика Думбрэвяну - - госсекретарь.
Также в пятницу правительство создаст комиссию, которая займется организацией и проведением конкурса на вакантные места высокого ранга.
Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Кабмин состоит из премьера, первого замглавы правительства, вице-премьер-министров, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезли должности заместителей министра, их заменили госсекретари.
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