Кабмин готовит увольнение 33 госсекретарей: список тех, кого ждет отставка

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Правительство Республики Молдова объявит в пятницу о прекращении трудовых контрактов с 33 государственными секретарями из всех девяти министерств. Речь идет о постановлении о предварительном уведомлении ряда государственных чиновников, сообщает sputnik.md.

Sputnik публикует список генеральных госсекретарей и государственных секретарей.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции:

Михаил Кэпэцинэ – генеральный госсекретарь;

Татьяна Молчан – госсекретарь;

Даниела Морарь – госсекретарь;

Каролина Перебинос – госсекретарь.

Министерство экономики и инфраструктуры:

Юлия Костин - генеральный госсекретарь;

Виталие Тарлев - госсекретарь;

Юлиана Дрэгэлин – госсекретарь.

Министерство финансов:

Габриела Кунева - генеральный госсекретарь;

Татьяна Иваничишина - госсекретарь;

Вероника Урсу - госсекретарь;

Виорика Прикоп – госсекретарь.

Министерство юстиции:

Николае Ешану - госсекретарь;

Эдуард Сербенко – госсекретарь.

Министерство внутренних дел:

Дорин Пуриче - госсекретарь;

Михаил Берегой – госсекретарь.

Министерство обороны:

Раду Бурдужа - генеральный госсекретарь;

Владимир Илиев – госсекретарь.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды:

Юрие Ушурелу - генеральный госсекретарь;

Дорин Андрос - госсекретарь;

Валентина Цапиш - госсекретарь;

Вячеслав Чернат - госсекретарь;

Василе Лука - госсекретарь.

Министерство образования, культуры и исследований:

Игорь Шаров - генеральный госсекретарь;

Анжела Кутасевич - госсекретарь;

Елена Белей - госсекретарь;

Андрей Кистол - госсекретарь;

Раду Ребежа – госсекретарь.

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты:

Борис Гылка - генеральный госсекретарь;

Неля Русу - госсекретарь;

Алена Сербуленко - госсекретарь;

Родика Скутелник - госсекретарь;

Анастасия Очеретный - госсекретарь;

Виорика Думбрэвяну - - госсекретарь.

Также в пятницу правительство создаст комиссию, которая займется организацией и проведением конкурса на вакантные места высокого ранга.

Парламент Молдовы в июле 2017 года утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств осталось всего девять. Кабмин состоит из премьера, первого замглавы правительства, вице-премьер-министров, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезли должности заместителей министра, их заменили госсекретари.

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