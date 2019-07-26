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Моряки задержанного СБУ танкера РФ отправляются из Кишинёва в Москву

Российские моряки прошли контроль в аэропорту Кишинева и ждут рейса в Москву

© Sputnik /
Общество
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Корреспондент Sputnik проследил, что все моряки задержанного на Украине судна прошли контроль в Международном аэропорту Кишинева и ожидают вылета в столицу России.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Все 10 моряков задержанного на Украине судна прошли контроль в Международном аэропорту Кишинева и ожидают вылета в столицу России, сообщает корреспондент Sputnik с места событий.

Все они зарегистрировались у стойки авиакомпании АirMoldova. Процедура контроля прошла без происшествий и очень быстро, сообщает корреспондент агентства.

Сейчас моряки находятся в стерильной зоне аэропорта.

Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
© REUTERS / State Border Guard Service of Ukraine
Появились фото российского танкера и видеокадры его задержания Украиной

Ранее в общении с корреспондентом Sputnik Молдова члены экипажа кратко изложили ход событий в порту Измаил. 

"Мы заходили в порт на ремонт судна. Все формы предоставили. Это документы, которые агент подает перед заходом в порт. Мы подошли наверное в 15-16 часов. Нам предоставили лоцмана, мы зашли в порт. Поэтому я не вижу никаких нарушений со стороны экипажа", - сказал капитан Илья Дребязка.

По его словам, в 08.00 утра на следующий день экипаж прошел все формальности. "В 08.00 утра полковник военнной прокуратуры показал свои удостоверения и начали проводить съемку...", - сказал он.

Второй старший механик судна Сергей Карпов уточнил, что никто не остался на судне: "Нас 10 человек,  и все здесь".

"Но в целом все нормально. Доберемся домой, там дальше будем работать, да и все. Со связью проблема у нас была, то Украина, то Молдова. Сейчас наладим связь, и скажем родным, что все нормально", - устало добавил он.

Sputnik благодарит посольство России за оказанную помощь в организации интервью с моряками.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, якобы, участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

МИД России
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Реакция МИД РФ на задержание российского танкера на Украине

Также утверждается, что танкер зашел в Измаил под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.

Как отметили в МИД России, "если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

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