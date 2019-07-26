Экзамен по вождению будет строже: новые требования для учеников автошкол

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Как отмечают в профильном министерстве, проект нового куррикулума дает четкое представление о процессе обучения и оценивания будущих автоводителей, претендующих на получение водительского удостоверения.

Одним из основных новшеств станет большее число практических занятий по вождению по сравнению с тем, что предусмотрено в настоящее время. В то же время общее количество часов, отведенных для подготовки водителей категории В, останется неизменным, говорится в пояснительной записке к документу. Скорее всего, будет пересмотрено время, отведенное для теоретических занятий.

В частности, в новом куррикулуме представлен эскиз тренировочной площадки по вождению, где четко расписаны различные фигуры, которые должен выполнить экзаменуемый. Помимо привычных на экзаменах по вождению заданий по развороту в ограниченном пространстве и заезду на эстакаду, будет проводиться оценивание выполнения различного вида парковок. Речь идет как о парковке задним ходом справа и слева, так и парковке елочкой, в том числе и задним ходом, а также о параллельной парковке. Ранее такие фигуры не были обязательными для тех, кто сдает практический экзамен по вождению.

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