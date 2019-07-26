Абитуриент 2019: предложение для тех, кто хочет учиться и работать

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Данные статистики демонстрируют, что все больше выпускников школ и лицеев выбирают для дальнейшего обучения профессиональные училища и альтернативные формы подготовки.

В этом году 1300 абитуриентов на учебный год 2019-2020/21 выбрали дуальное образование. Эти данные в ходе пресс-конференции назвал глава Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.

Эти 1300 мест молдавским выпускникам предоставили 95 компаний и 30 учреждений профессионального технического образования.

По словам Хари, "дуальное образование — это альтернативная форма подготовки квалифицированных кадров с помощью экономических агентов и профессиональных школ, а затем выпускники получают хорошие шансы на трудоустройство в компании, где они прошли обучение и практиковались".

Студенты из Молдовы смогут по обмену обучаться в вузах Беларуси>>>

Более того, во время прохождения дуального образования ученики будут получать зарплату от экономического агента, стипендию от государства и временное жилье и питание.

Таким образом, люди, желающие получить такое образование, могут подать заявление в профессионально-технические училища в период с 15 июля по 24 августа 2019 года, а в колледжи и центры повышения квалификации - в период с 15 июля по 10 августа 2019 года.

В 2018-2019 учебном году насчитывалось около 70 компаний и 26 учебных заведений, причем более 1100 учеников обучались по дуальным программам обучения.