11:19 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Поступление в вузы молдовы

Абитуриент 2019: предложение для тех, кто хочет учиться и работать

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
44 0 0

Некоторые выпускники смогут обучаться и одновременно получать деньги благодаря программе системного образования.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Данные статистики демонстрируют, что все больше выпускников школ и лицеев выбирают для дальнейшего обучения профессиональные училища и альтернативные формы подготовки.

Технический университет Молдовы.
© Sputnik / Osmatesco
Куда пойти учиться: студенты этого факультета в Молдове - нарасхват

В этом году 1300 абитуриентов на учебный год 2019-2020/21 выбрали дуальное образование. Эти данные в ходе пресс-конференции назвал глава Торгово-промышленной палаты Молдовы Сергей Харя.

Эти 1300 мест молдавским выпускникам предоставили 95 компаний и 30 учреждений профессионального технического образования.

По словам Хари, "дуальное образование — это альтернативная форма подготовки квалифицированных кадров с помощью экономических агентов и профессиональных школ, а затем выпускники получают хорошие шансы на трудоустройство в компании, где они прошли обучение и практиковались".

Студенты из Молдовы смогут по обмену обучаться в вузах Беларуси>>>

Более того, во время прохождения дуального образования ученики будут получать зарплату от экономического агента, стипендию от государства и временное жилье и питание.  

Вид на главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова, архивное фото.
© Sputnik / Максим Блинов
Могут ли студенты из Молдовы учиться в России, а затем работать в Европе

Таким образом, люди, желающие получить такое образование, могут подать заявление в профессионально-технические училища в период с 15 июля по 24 августа 2019 года, а в колледжи и центры повышения квалификации - в период с 15 июля по 10 августа 2019 года.

В 2018-2019 учебном году насчитывалось около 70 компаний и 26 учебных заведений, причем более 1100 учеников обучались по дуальным программам обучения.

По теме

Абитуриентам на заметку: названы лучшие университеты мира
Абитуриенты из Молдовы могут поступить в СПбГУ
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента
Поступление в ВУЗы Молдовы 2019: все, что нужно знать абитуриентам


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться