Додон призвал парламент помочь выбрать кандидата на пост и.о. генпрокурора

Глава молдавского государства уверен, что Молдова не может позволить себе роскошь оставить один из ключевых государственных институтов в "полурабочем" состоянии.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон призвал парламент незамедлительно запустить процедуру определения кандидата на пост и.о. генпрокурора страны, в связи с тем, что выбрать претендента на смог Высший совет прокуроров.

"Сегодня Высший совет прокуроров должен был предложить президенту Республики Молдова кандидатуру временно исполняющего обязанности генерального прокурора, однако мероприятие не состоялось ввиду отсутствия кворума на заседании Совета", - написал глава государства на своей странице в соцсети Facebook.

По словам президента, в этих условиях Закон №87/2019, который изменил механизм назначения врио генпрокурора, четко предусматривает право парламента определить и предложить главе государства соответствующую кандидатуру.

"В связи с этим обращаюсь к высшему законодательному органу с призывом незамедлительно запустить процедуру определения безупречного и неподкупного кандидата в духе меритократии и профессионализма", - добавил Додон.

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По его мнению, Молдова сейчас не может позволить себе роскошь оставить один из ключевых государственных институтов в "полурабочем" состоянии, поскольку "процедура отбора и назначения генпрокурора достаточно длительная (от 60 до 90 рабочих дней), и это может навредить не только нормальному функционированию всей прокурорской системы, но и правам граждан в ходе рассматриваемых дел и процедур".

"Призываю законодательный орган определить крайний срок – 31 июля – для предложения и назначения кандидатуры, чтобы я мог в срочном порядке подписать указ не позднее 1 августа", - заключил глава государства.

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Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

Поправки в закон

Затем депутаты 19 июля утвердили в окончательном чтении изменения в Законодательство, предусматривающие, что президент Молдовы отныне обладает законным правом назначать исполняющего обязанности генпрокурора Молдовы. В документе уточняется, что глава государства в подобных обстоятельствах будет рассматривать кандидатуру, предложенную Высшим советом прокуроров республики (ВСП).

В законе говорится, что ВСП может созвать заседание спустя три дня после того, как должность освободит предыдущий специалист, занимавший кресло исполняющего обязанности генпрокурора.

Новый человек, который займет это кресло, будет находиться в должности до того момента, как будет объявлен публичный конкурс на эту должность. Победителя этого конкурса президент своим указом назначит на должность генерального прокурора Молдовы.

Если президент усомнится в законности процедур отбора кандидата, он имеет право отклонить кандидатуру, предложенную ВСП. Когда кандидатура, предложенная ВСП, будет отклонена, глава государства вправе самостоятельно назначить генпрокурора. Однако сделать он это сможет после одобрения кандидата парламентским большинством.

Парламент вправе предложить нового специалиста на должность генпрокурора в случае, если с момента ее освобождения прошло три дня.

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