Парламент Молдовы остается без пяти депутатов - в чем причина

С сегодняшнего дня официально в парламенте останется лишь 96 депутатов, трое ушли на министерские должности, двое отказались от мандатов по собственной инициативе.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Парламент с сегодняшнего дня официально остается без пяти депутатов. Депутатами законодательного собрания более не являются Майя Санду, Андрей Нэстасе, Лилиана Николаеску-Онофрей, Виорел Мельник и Отилия Дрэгуцану.

Избранные от блока ACUM Майя Санду, Андрей Нэстасе и Лилиана Николаеску-Онофрей сложили мандаты еще 8 июля, поскольку перешли на должности в кабинет министров Молдовы.

На заседании парламента, на котором было сформировано правящее большинство и утвержден новый состав правительства, Санду стала премьер-министром, Нэстасе - министром внутренних дел, а Николаеску-Онофрей - министром образования, науки и исследований.

Независимый депутат Виорел Мельник заявил о сложении мандата 17 июля. Он заявил, что "в парламенте, избранном по смешанной системе, независимый депутат ограничен в своих возможностях и не может полностью оправдать доверие избирателей".

Добровольно ушла с депутатского поста и Отилия Дрэгуцану. Она мотивировала свое решение тем, что "политика - не для нее". Из пяти депутатов, сложивших мандаты, трое были выбраны по одномандатным округам - Санду, Нэстасе и Мельник, а двое попали в парламент по партийным спискам.

Согласно Избирательному кодексу Молдовы, в случае, если депутат избранный по одномандатному округу откажется от своих полномочий, там проводятся повторные выборы, дату которых предстоит определить Центризбиркому.

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Проще с депутатами, избранными по партийным спискам. Место Отилии Дрэгуцану в парламенте займет демократ Руксанда Главан, а на место Лилианы Николаеску-Онофрей придет представитель партии "Действие и солидарность" Сергей Кантаранчук.

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