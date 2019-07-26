Глава МВД ликвидировал управление специальных операций при INI

За два с половиной года сотрудники пятого управления провели почти 29 тысяч операций по обработке персональных данных.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Андрей Нэстасе в пятницу подписал распоряжение о ликвидации управления специальных операций Национального инспектората расследований (INI), созданное указом бывшего главы Генинспектората полиции Александра Пынзаря.

Как заявил Нэстасе, с начала 2017 года сотрудники пятого управления (управление спецопераций - ред.) провели 28 тысяч 958 операций по обработке персональных данных.

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"На запрос контрольной комиссии не было предоставлено никаких отчетов или запросов, которые бы оправдали осуществление таких действий", - заявил на брифинге глава МВД.

При этом, по словам министра, в реестрах учета доступа к данным не было записей об операциях по обработке данных персонального характера.

"Эта ситуация указывает на нарушение положений действующего законодательство. В связи с этим уже начаты служебные расследования", - добавил Нэстасе.

Как сообщил министр, внутренний анализ указал еще на один серьезный момент – создание и работа управления проходила с многочисленными нарушениями законодательства.

Как заявил Нэстасе, "пятое управление присвоило себе полномочия по мониторингу тенденций, направленных на подрыв государственности Республики Молдова, несмотря на то, что по закону этими полномочиями наделена Служба информации и безопасности".

"На основе всех аргументов подписываю сегодня указ о ликвидации управления специальных операций Национального инспектората расследований. Политическая полиция распущена. С этого времени все структуры, подведомственные МВД, должны работать только на благо людей, а не против них", - заключил Нэстасе.

Ранее пост главы Генинспектората полиции занимал Александр Пынзарь. Его отправили в отставку члены правительства на заседании 10 июня. Исполняющим обязанности главы структуры назначили Георге Балана. Однако позже он сложил полномочия, и пока место руководителя инспектората остается вакантным.

Был объявлен конкурс на пост главы Генинспектората полиции, однако в середине июля в МВД сообщили, что ни один из претендентов не сумел справиться с письменными тестами.

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