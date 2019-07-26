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Почетный берет пограничной полиции.

По вторникам граждане Молдовы будут разговаривать с главным пограничником

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Теперь у граждан республики появится возможность получить ответы на все интересующие вопросы, связанные с деятельностью Пограничной полиции Молдовы.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Начиная с 26 июля вводится новая практика взаимодействия Пограничной полиции Молдовы с гражданским обществом. Каждый вторник, с 14:00 до 17:00 часов глава Погранполиции Росиян Василой будет принимать граждан Молдовы и отвечать на волнующие их вопросы, связанные с работой ведомства. 

Василой выразил максимальную открытость для общения с гражданами страны. Он также отметил, что лишь при поддержке гражданского общества и консолидации всех сил удастся сделать Пограничную полицию ведомством, которому будут доверять.

Сотрудник Пограничной полиции Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Я приятно удивлен массой обращений от граждан. Уверяю вас, что каждое из них будет рассмотрено, а письма с предложениями об улучшении работы Пограничной полиции будут включены в стратегию развития ведомства. Я благодарен смелости и вашему желанию сотрудничать с нами по всем направлениям", - заявил Василой, обращаясь к жителям нашей страны. 

Прием граждан руководством Пограничной полиции Молдовы осуществляется на основании решения правительства от 13 сентября 2009 года в целях обеспечения соблюдения прав граждан на подачу петиций.

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Теги:
прием, начальник, Пограничная полиция МВД Молдовы, граждане, Молдова


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