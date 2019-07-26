РУДН проведет в Молдове мероприятия в поддержку русского языка

Инициаторы проекта надеются, что он будет способствовать поддержанию и укреплению дружеских отношений между Россией и Молдовой.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. Российский университет дружбы народов (РУДН) организует в Молдове комплекс мероприятий, направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, в том числе посвященных памятным датам российской литературы, культуры и науки.

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Как сообщили в РУДН, встречи пройдут в августе этого года. Первоначально, 21-22 августа их при поддержке Россотрудничества организуют в Комрате (теоретический лицей им. Д. Карачобана, конференц-зал), а 23-25 августа - в Кишиневе (РЦНК, конференц-зал и аудитории).

"Форма проведения очных мероприятий – открытая коммуникационная площадка для всех интересующихся вопросами развития педагогического образования и просвещения", - подчеркнули в РУДН.

Там сообщили, что цели проведения мероприятий - оказание организационно-методической поддержки русской школе за рубежом; популяризация российской науки, культуры и образования для широкой международной общественности; продвижение, поддержка и укрепление позиций русского языка в государствах – участниках СНГ.

Кроме того, организация комплекса мероприятий позволит внести вклад в повышение качества образования на русском языке в Молдове.

Также инициаторы проекта надеются, что он будет способствовать поддержанию и укреплению дружеских отношений между Россией и Молдовой.

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А еще в дистанционном формате будет реализована презентационная площадка, освещающая предстоящие мероприятия и информирующая посетителей о событиях очного цикла. Вход на площадку с 11 августа по ссылке.

Планируется, что общее число участников мероприятий превысит тысячу человек. Перед ними выступят ведущие специалисты Российского университета дружбы народов и ведущие преподаватели-практики образовательных организаций Молдовы.

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