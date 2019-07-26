23:20 26 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Милиция

Крыть нечем: как приднестровские гаишники учат экстремалов уму-разуму

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
89 0 0

Правоохранители проводят профилактические рейды для предотвращения аварий, в которые может попасть специальный автотранспорт, в частности - машин скорой помощи.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. За два с половиной часа было составлено десять протоколов на тех, кто "не услышал-не заметил" неотложку.

"Кто-то из водителей пояснил, что у него в салоне была громко включена музыка, некоторые просто вовремя не сориентировались и не среагировали. Это говорит о низкой культуре вождения наших граждан и о том, что данные нарушения носят массовый характер", - отметили в МВД Приднестровья.

В рейде были задействованы пять патрульных автомобилей ГАИ и карета медицинской помощи. Фиксировались факты грубых нарушений – непредоставление преимущества движения транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
По Кишиневу ездят маршрутки без тормозов - итоги проверки ужасают

В этот раз автомобиль скорой помощи ехал в сопровождении экипажей ГАИ. Однако в повседневной жизни неотложка эскорта не имеет, она спешит на срочные вызовы к больным, и каждая секунда промедления может стоить жизни.

"Все участники дорожного движения должны задуматься, не окажутся ли они в ситуации, когда им понадобится экстренное содействие людей в белых халатах? Успеют ли медики вовремя?", - обращают внимание в ведомстве.

За последние годы в Приднестровье случилось несколько ДТП с участием карет скорой помощи, в которых пострадали и врачи, и пациенты. В середине января 2019 года серьезное столкновение с неотложкой, спешившей на вызов в село Кицканы, произошло на перекрестке улиц Мира и Полецкого. В микроавтобус с красным крестом на борту, с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией, врезалась Toyota. Травмы получили врач и фельдшер.

Подобные профилактические рейды правоохранители будут проводится регулярно в течение всего года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Спецоперация на дорогах: молдавская полиция взялась за водителей
Нововведение в Приднестровье: за вождение в нетрезвом виде наказали пожизненно
Цепное ДТП в Кишиневе: в аварию попали "скорая", Porsche и Skoda
Теги:
правоохранительные органы, правила дорожного движения, рейд, гаи, ГАИ непризнанной ПМР, гаишник, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фотографии, сделанные камерой мобильника: победители названы - фото
Киноафиши как искусство
Киноафиши: забытое искусство обрело новую жизнь - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться