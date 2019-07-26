Крыть нечем: как приднестровские гаишники учат экстремалов уму-разуму

Правоохранители проводят профилактические рейды для предотвращения аварий, в которые может попасть специальный автотранспорт, в частности - машин скорой помощи.

ТИРАСПОЛЬ, 26 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. За два с половиной часа было составлено десять протоколов на тех, кто "не услышал-не заметил" неотложку.

"Кто-то из водителей пояснил, что у него в салоне была громко включена музыка, некоторые просто вовремя не сориентировались и не среагировали. Это говорит о низкой культуре вождения наших граждан и о том, что данные нарушения носят массовый характер", - отметили в МВД Приднестровья.

В рейде были задействованы пять патрульных автомобилей ГАИ и карета медицинской помощи. Фиксировались факты грубых нарушений – непредоставление преимущества движения транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

В этот раз автомобиль скорой помощи ехал в сопровождении экипажей ГАИ. Однако в повседневной жизни неотложка эскорта не имеет, она спешит на срочные вызовы к больным, и каждая секунда промедления может стоить жизни.

"Все участники дорожного движения должны задуматься, не окажутся ли они в ситуации, когда им понадобится экстренное содействие людей в белых халатах? Успеют ли медики вовремя?", - обращают внимание в ведомстве.

За последние годы в Приднестровье случилось несколько ДТП с участием карет скорой помощи, в которых пострадали и врачи, и пациенты. В середине января 2019 года серьезное столкновение с неотложкой, спешившей на вызов в село Кицканы, произошло на перекрестке улиц Мира и Полецкого. В микроавтобус с красным крестом на борту, с включенным проблесковым маячком и звуковой сигнализацией, врезалась Toyota. Травмы получили врач и фельдшер.

Подобные профилактические рейды правоохранители будут проводится регулярно в течение всего года.

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