За курение IQOS в общественных местах в Молдове будут штрафовать

Парламент принял поправки к закону - теперь владельцев "айкосов" приравняли к обычным курильщикам.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Депутаты парламента проголосовали за законопроект, который накладывает ограничения на курение популярных устройств IQOS в общественных местах.

Законопроект вносит поправки в ряд законодательных актов - Закон о контроле над табаком, Кодекс о правонарушениях и Налоговый кодекс. Теперь к владельцам устройств IQOS будут те же самые требования, что и к обычным курильщикам. Соответственно, за нарушение положений закона владельцев IQOS будут штрафовать, как и за курение табака.

Депутаты единогласно проголосовали за поправки во втором чтении без обсуждения.

IQOS (произносится как "айкос") — устройство для нагревания никотиносодержащей массы, которое широко распространено в Молдове.

Ранее подобные ограничения были введены и в Приднестровье.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK