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Электронные сигареты, архивное фото

За курение IQOS в общественных местах в Молдове будут штрафовать

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Парламент принял поправки к закону - теперь владельцев "айкосов" приравняли к обычным курильщикам.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Депутаты парламента проголосовали за законопроект, который накладывает ограничения на курение популярных устройств IQOS в общественных местах.

© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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Законопроект вносит поправки в ряд законодательных актов - Закон о контроле над табаком, Кодекс о правонарушениях и Налоговый кодекс. Теперь к владельцам устройств IQOS будут те же самые требования, что и к обычным курильщикам. Соответственно, за нарушение положений закона владельцев IQOS будут штрафовать, как и за курение табака.

Депутаты единогласно проголосовали за поправки во втором чтении без обсуждения.

IQOS (произносится как "айкос") — устройство для нагревания никотиносодержащей массы, которое широко распространено в Молдове.

Ранее подобные ограничения были введены и в Приднестровье.

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Теги:
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