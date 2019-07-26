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НЦБК

Уволен глава Центра по медзакупкам — фигурант громкого "дела об инсулине"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Об отставке руководителя Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении заявила министр Алла Немеренко.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Уволен с должности глава Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS) Иван Анточ. Об этом сегодня объявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Сообщение об отставке чиновника, фигурирующего в "деле об инсулине" министр опубликовала в Facebook.

Упомянув об обысках, которые офицеры Национального антикоррупционного центра провели сегодня в помещениях CAPCS, министр заявила, что глава ведомства по госзакупкам Иван Анточ уволен с занимаемой должности.

"Эти несколько недель молчания по поводу инсулина не прошли зря, ни для министерства, ни для Агентства по медикаментам, но мы не могли говорить слишком много, чтобы не повредить расследованию", - написала Алла Немеренко на своей странице в социальной сети.

Имя Ивана Анточа фигурирует в расследовании так называемого "дела об инсулине". Речь идет о закупке препарата "Strim" - это инсулин, приобретенный молдавскими властями на Украине для 20 тысяч человек, страдающих сахарным диабетом.

Офицер НЦБК
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Кишиневе проходят очередные обыски в госведомстве

Препарат производится в Индии, но на украинском рынке он не значится с таким названием, а достоверное подтверждение его безопасности отсутствует, считают специалисты, ведущие расследование.

По мнению Минздрава и правоохранительных структур, речь идет о масштабной афере. В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям оправдывают закупку, ссылаясь на существование клинических испытаний французской компании.

Ранее в Национальном антикоррупционном центре подтвердили, что возбуждено уголовное дело по закупке инсулина, есть лицо, которому предъявлено обвинение.

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Теги:
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