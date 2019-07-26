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В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома

Кабмин выделил деньги для жителей дома, рухнувшего в Атаках

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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В целом на выплату пострадавшим из резервного фонда правительства направлено почти 9 миллионов леев.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Кабинет министров утвердил на заседании в пятницу решение о выделении денег для помощи пострадавшим жильцам дома, рухнувшего в городе Атаки Окницкого района.

Министерство финансов перечислит городскому совету Атак Окницкого района более 8,82 миллиона леев, из которых 6,77 миллиона будут направлены на возвращение пострадавшим стоимости разрушенного жилья, а 2,06 миллиона составят компенсации материального ущерба.

В Атаках рухнула часть девятиэтажного дома
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Санду: некоторые хотят заработать на беде жильцов рухнувшего дома в Атаках

Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что правительство намерено компенсировать затраты жильцов многоэтажки, которая частично обрушилась в июне в Атаках. Также премьер выразила возмущение тем, что после того, как информация о помощи правительства была опубликована, в городе мгновенно повысились цены на недвижимость.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов перед обрушением, так как на стенах здания появились заметные трещины. Были переселены 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

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Теги:
правительство


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