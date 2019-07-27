В Кишиневе умирает уникальный лесопарк - люди его "добили" - фото

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik, Сергей Цуркану. Кишинев – город небольшой и тем удивительней, что не все жители знают не только о его потаенных уголках, но и о достаточно крупных объектах. Например, лесопарк "Гусева балка" – его протяженность свыше пяти километров, а площадь – 230 гектаров, но далеко не каждый кишиневец поймет, о чем идет речь. А зря, место уникальное – по крайней мере, было таким еще недавно.

Балка Гусева

Балка Гусева начинается недалеко от северо-западной окраины Кишинева с высоты около 160 метров, простирается на юго-восток, открывается в долину реки Бык на 44 метра над уровнем моря вблизи проспекта Кантемира. Длина - до 5 километров. Над бровкой правого склона балки возвышаются здания городка сельскохозяйственного института им. М. В. Фрунзе. На левом склоне, ближе к верховью, находится городское кладбище.

Из энциклопедии "Кишинев" 1984 года. © Sputnik / Яков Берлинер Такого Кишинева мы уже не увидим

Старая энциклопедия не врет – лесопарк действительно расположен между Аграрным университетом и кладбищем "Святого Лазаря", и место это по-настоящему дикое, автор этих строк жил неподалеку и гарантирует, что еще в 80-е годы прошлого века увидеть косулю или дикого кабана из окна девятиэтажного дома было делом обычным.

Про зайцев, ежей и лис можно и не упоминать, – они там встречались чуть ли не ежедневно. Видел я и филина в гнезде, птицу редкую, краснокнижную. В лесном массиве и сейчас есть огромные муравейники, а разнообразие деревьев и грибов в сезон поражает. В этом лесопарке изначально больше леса, чем парка, и с каждым годом парка становится все меньше.

© Sputnik / Сергей Цуркану "Гусева Балка", Кишинев, 2009 год

В низине располагается озеро, питаемое крошечной речушкой, а рядом еще недавно было болото. В озере водились карпы, караси, плотва и судак, а также толстолобик. Рыбаки, как правило, не уходили оттуда без небольшого, но стабильного улова. На моей памяти, еще в советское время, озеро два раза чистили с привлечением серьезных технических средств.

При Аграрном университете находится множество общежитий и два многоэтажных дома – к сожалению, уже лет 40 студенты и жители домов используют лес исключительно для пикников, а точнее пьянок.

Особенность наших граждан в том, что отдых на природе связан не только с употреблением алкоголя и жаркой мяса, но и с интенсивным, чуть ли не ритуальным загаживанием окружающей среды. Природа до поры до времени может восстанавливать сама себя. Но этот процесс не вечен.

© Sputnik / Сергей Цуркану "Гусева Балка", Кишинев, 2019 год

Не лишенный ностальгии, я время от времени приезжаю туда. На фотографиях 2009 года видны еще красоты и некая девственная чистота этих мест в сравнении с другими зелеными зонами столицы.

Через десять лет все изменилось. Мерзость запустения, обильно приправленная мусором, превратили "Гусеву балку" не в дикое место, а в помойку. Причем изменения происходят все стремительней – в 2018 году озеро окружали горы мусора, а в 2019 уже само озеро полностью заросло камышом и превратилось в небольшую тусклую лужицу, лишенную всяких движений стоячую воду.

Безлюдность этих мест исключает общественный интерес к "Гусевой балке" – никакого благоустройства территории или, упаси Бог, детских площадок с тренажерами тут нет и, скорее всего, не будет.

Несколько лет назад некая общественная организация экологов, следы которой остались только в Интернете, пыталась бить в набат и привлечь внимание к проблеме. Но не привлекла. Государственным службам и городскому руководству дела до этого места нет, оно как бы ничье. И поэтому лесопарк Гусева балка медленно умирает.

P.S. В прошлом году на берегу озера сидел рыбак, и я спросил его, почему озеро деградирует. Он высказал свою версию, – уверенно сказал, что длительное время озеро было облюбовано и взято под шефство одной из политических партий – они устраивали там встречи на природе и, как водится, попойки. Вместе с тем, они поддерживали чистоту озера и окружающих полян.

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Партия эта утратила былую популярность, их встречи на природе прекратились, и лесопарк стал погружаться в мусор. Возможно, рыбак был прав. Жаль только, что это было единственной пользой от политических партий в Молдове. По крайней мере для "Гусевой балки". Других партийных бонз лесопарк, по всей видимости, не заинтересовал. И, скорее всего, не заинтересует.

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