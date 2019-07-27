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Блокпост российских миротворцев в Приднестровье

В Приднестровье отметят День миротворца

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Праздник будет приурочен к 27-ой годовщине ввода миротворческих сил Российской Федерации в Приднестровье.

ТИРАСПОЛЬ, 27 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. День миротворца в Приднестровье традиционно празднуется 29 июля - день, когда в регион вошли миротворческие войска Российской Федерации. С тех пор не прозвучало ни одного выстрела, не погиб при исполнении служебного долга ни один человек, ни один мирный житель. Миротворческая миссия на берегах Днестра признана одной из самых успешных.

Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
© Sputnik / Сергей Кузнецов
Миротворцы на Днестре – более четверти века на страже нашего покоя

Основные мероприятия по празднованию Дня миротворца начнутся 28 июля на территории парка Александра Невского, который разбит у Бендерской крепости. Фестиваль "За мирное небо спасибо" стартует в 10 часов утра с церемонии награждения участников миротворческой операции на Днестре.

"В программе мероприятия - показательные выступления военнослужащих и суворовцев, военно-спортивные соревнования, выставка оружия и техники, полевая кухня, концерт с участием ВИА "Днестр" и других творческих коллективов города Бендеры", - рассказали в местной администрации.

На следующий день, 29 июля, в Бендерах состоится торжественное возложение цветов к памятнику воинам-миротворцам. Он расположен на Аллее миротворцев у Дворца культуры им. П. Ткаченко в самом центре города Бендер.

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Теги:
Миротворческая операция на Днестре, совместные миротворческие силы, миротворческая миссия, миротворчество, миротворцы, миротворцы рф, Приднестровье


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