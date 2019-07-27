В Молдове есть место человечности - широкий жест в селе Порумбень

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Сложно согласиться с тем, кто настойчиво утверждает: люди в Молдове стали черствее, все меньше проявляют заботы о ближнем, все больше становятся эгоистами.
Один из жителей села Порумбень Криулянского района Молдовы доказал - это далеко не так. Щедрость и доброта продолжают быть отличительными чертами характера многонационального молдавского народа, а воспитательный процесс в общении с самыми маленькими гражданами нашей страны также присутствует.
В этом поступке одновременно - и доброта, и воспитание. Житель Порумбен выставляет перед калиткой, ведущей во двор его дома, огромный тазик с персиками из собственного сада. Однако к фруктам прикреплена записка. "Бесплатно, но только для послушных детей", - сказано в тексте обращения.
Конечно, сельчанин так оригинально подшучивает над ребятами, но в каждой шутке - правда. Возможно, кто-то из ребятни задумается: а может хватит хулиганить, ведь вслед за прилежным поведением всегда ждет поощрение. И так дальше пойдет по жизни.
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