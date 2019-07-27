Что делать, если забыли права, а вас остановила патрульная полиция

Рассеянные водители могут поплатиться, выехав из дома без необходимых документов, их ждут крупные штрафы.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Согласно молдавским правилам дорожного движения, водитель обязан представить по первому требованию сотруднику полиции, остановившему его на дороге, права, технический паспорт или другие документы, удостоверяющие его право на вождение данного автомобиля.

Глава Юридической службы Национального инспектората по патрулированию Вячеслав Сырбу уточнил: если у автолюбителя нет при себе водительского удостоверения, а его остановили патрульные полицейские, он будет наказан согласно положениям Кодекса о правонарушениях, по статье 232.

Таким образом, забывчивому водителю грозит от 3 до 6 штрафных пунктов. А вот крупный штраф - от 30 до 60 условных единиц (1500-3000 леев) может быть выписан тем автохулиганам, которые сели за руль, вообще не имея водительских прав.

Сырбу уточнил - в случае, если водитель просто забыл удостоверение дома, а его остановили патрульные на дороге, они могут проверить наличие соответствующего документа посредством унифицированной электронной вычислительной системы. Если сотрудники полиции удостоверятся в забывчивости автолюбителя и убедятся в наличии прав по интернету, ему выпишут штраф от 3 до 6 условных единиц (150-300 леев).

Напомним, что за 2018 года было зафиксировано 4303 административных правонарушения по статье 232, а за семь месяцев текущего года их количество составило 1819 случаев.

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