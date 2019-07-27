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Инсулиновая помпа. Архивное фото

Граждан Молдовы чуть не угробили - в республике запретили препарат Strim

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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В Государственном агентстве по медикаментам отказали в регистрации на территории Молдовы препарата Strim - разновидности инсулина, применяемой при сахарном диабете.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. На заседании Комиссии по медикаментам детально обсудили качество препарата Strim - лекарства индийского производства, 20 тысяч доз которого закупили в соседней Украине. Инъекционный препарат изначально предназначался для граждан республики, страдающих от сахарного диабета. 

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Планируется провести экстренное заседание специальной комиссии при министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, где будут заслушаны представители компании-производителя препарата. 

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Отказать в регистрации медикамента члены Комиссии по медикаментам решили, поскольку точно неизвестно, к каким побочным эффектам может привести употребление лекарства людьми с диабетом.

Накануне, 26 июля, уволен с должности глава Центра по государственным централизованным закупкам в здравоохранении (CAPCS) Иван Анточ. Об этом объявила министр здравоохранения Алла Немеренко. Сообщение об отставке чиновника, фигурирующего в "деле об инсулине" министр опубликовала в Facebook.

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Упомянув об обысках, которые офицеры Национального антикоррупционного центра провели в пятницу в помещениях CAPCS, министр заявила, что глава ведомства по госзакупкам Иван Анточ уволен с занимаемой должности.

"Эти несколько недель молчания по поводу инсулина не прошли зря, ни для министерства, ни для Агентства по медикаментам, но мы не могли говорить слишком много, чтобы не навредить расследованию", - написала Немеренко. 

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CC0 / Pixabay / lukasbieri
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Препарат производится в Индии, но на украинском рынке он не значится с таким названием, а достоверное подтверждение его безопасности отсутствует, считают специалисты, которые ведут расследование.

По мнению Минздрава и правоохранительных структур, речь идет о масштабной афере. В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям оправдывают закупку, ссылаясь на существование клинических испытаний французской компании.

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Теги:
реестр препаратов, препарат, запрет, диабет, инсулин


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