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Пограничный пункт пропуска Паланка

На выходные к морю - какие КПП Молдовы наиболее загружены

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
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В летние выходные дни сотни граждан нашей страны отправляются к Черному морю, чтобы хоть немного понежиться на солнышке под морским бризом.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Пограничная полиция Молдовы сообщает, что в период отпусков жителей Молдовы на некоторых КПП повышается трафик транспортных средств, желающих пересечь государственные рубежи республики. 

Так, в первой половине дня 27 июля очереди образовались на пункте пропуска Мирное, люди ждали, в среднем, 20-30 минут, чтобы пересечь границу. Также автоочереди сформировались на КПП Тудора, там с утра образовался "хвост" в 40-50 машин. 

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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины
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Интенсивное движение наблюдается также на КПП Паланка, там ждать приходится по 30-40 минут. Сохраняется сложная ситуация с пересечением пограничного пропускного пункта Джурджулешть-Галац в направлении Румынии.

Власти соседней страны обращают внимание, что автоколонны из машин, желающих пересечь границу растянулись на значительное расстояние.

За минувшие сутки сотрудники Пограничной полиции зарегистрировали 67 тысяч 956 пересечений государственных рубежей республики. В 37 тысячах 675 случаях границу пересекали граждане Молдовы, в остальных - иностранцы.

Наиболее пересекаемыми КПП на молдавской границе за последние сутки стали: Леушены, Международный аэропорт Кишинева, Скулены, Кагул, Джурджулешты-Галац, Тудора, Паланка.

В случаях, если у жителей страны и иностранных граждан возникнут проблемы с пересечением госграницы, в Погранполиции просят обращаться по номеру "Зеленой линии" - (022) 259 717.

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Теги:
автолюбители, пробки, КПП, таможня


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