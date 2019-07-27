Парламент назначил конкурс - выберут самого честного прокурора

Парламентарии призывают специалистов, которые соответствуют необходимым требованиям, подавать заявки на участие в конкурсе на соискание должности и.о. Генерального прокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Парламент Молдовы приглашает специалистов подавать заявления для участия в конкурсе на должность исполняющего обязанности Генерального прокурора. Документы можно подать до 17.00 понедельника, 29 июля, сообщили в субботу в высшем законодательном органе республики.

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Заявки можно подать Кристине Ротарь - главному советнику юридической комиссии парламента, позвонив по номеру (022) 820 524, 060003249, а также по электронной почте cristina.rotari@parlament.md.

Соискатель в публичном конкурсе должен предоставить мотивационное письмо, свое профессиональное резюме, а также декларацию о том, что он соответствует положениям статьи 17 п. 1 Закона о прокуратуре.

В пятницу, 26 июля, президент Молдовы Игорь Додон призвал парламент незамедлительно запустить процедуру определения кандидата на пост и.о. генпрокурора страны, в связи с тем, что выбрать претендента не смог Высший совет прокуроров.

По словам президента, в этих условиях Закон №87/2019, который изменил механизм назначения врио генпрокурора, четко предусматривает право парламента определить и предложить главе государства соответствующую кандидатуру.

"В связи с этим обращаюсь к высшему законодательному органу с призывом незамедлительно запустить процедуру определения безупречного и неподкупного кандидата в духе меритократии и профессионализма", - добавил Додон.

По его мнению, Молдова сейчас не может позволить себе роскошь оставить один из ключевых государственных институтов в "полурабочем" состоянии, поскольку "процедура отбора и назначения генпрокурора достаточно длительная (от 60 до 90 рабочих дней), и это может навредить не только нормальному функционированию всей прокурорской системы, но и правам граждан в ходе рассматриваемых дел и процедур".

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"Призываю законодательный орган определить крайний срок – 31 июля – для предложения и назначения кандидатуры, чтобы я мог в срочном порядке подписать указ не позднее 1 августа", - заключил глава государства.

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Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

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