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Люди на остановке

Кишиневцы видели многое, но это переходит допустимые барьеры - фото дня

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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На фоне кишиневской разрухи кажется, что это - галлюцинация, однако это - факт: напротив входа в здание центрального офиса Государственной налоговой службы сушат нижнее белье.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Пользователи социальных сетей выложили фотографию, которая вызвала общественное возмущение. В центре города, напротив здания центрального офиса Налоговой службы протестующие, разместившиеся в автофургонах на обочине, вывесили интимные вещи - нижнее белье, которое сушится на солнце на веревке. 

По ситуации видно, что и стирают люди прямо здесь - вблизи главных государственных учреждений республики. Учитывая, что по центральным проспектам города ходят гости из-за рубежа, а вблизи расположена пешеходная улица, зрелище с висящим нижним бельем исполинских размеров станет испытанием не для слабонервных. 

Конечно, право на протест есть у любого гражданина республики, однако таких пикантных моментов жители города в самом его центре еще не видели.

Один из пользователей соцсетей иронично подметил в комментариях под фотографией: "налоговая работает так хорошо, что оставила население в одних трусах".

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Теги:
акция протеста, центр, Кишинев, нижнее белье


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