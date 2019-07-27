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Африканская жара диктует свои условия: люди выносят диваны на улицы - фото

© AP Photo / Jens Meyer
Общество
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Июльский зной выматывает нервы жителей Молдовы - некоторые, чтобы спастись от духоты, спят в тени прямо на кишиневских улицах.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Установившийся в выходные дни в Молдове зной, похоже, окончательно вымотал нервы жителям Кишинева. Выглядит курьезно, но факт - один из жителей Кишинева заснул на диване, который кто-то вынес прямо на улицу.

Соответствующее фото выложили пользователи социальных сетей. На снимке видно, что мужчина уснул на этом диване прямо вблизи проезжей части. То ли зной его так утомил, то ли другие причины - неизвестно.

Между тем, прогнозы молдавских метеорологов неутешительны, жара продержится всю первую половину следующей недели, а осадков не предвидится. Днем в воскресенье в тени воздух накалится до +33, +34 градусов по Цельсию, а на солнце столбик термометра взлетит до +38, +39 градусов. 

Миронова Татьяна
© Photo : Миронова Татьяна
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Предупреждение метеорологов

В республике в субботу вступил в силу "желтый код" в связи с жарой. Он будет действовать до 30 июля. В указанный период на большей части территории ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33, +34 градусов.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

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CC0 / Pixabay / ronomore
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Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

А еще специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Теги:
прогноз, метеорологи, условия, жара


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