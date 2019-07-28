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Комар

Искусанные граждане Молдовы - по каким критериям "кровососы" выбирают жертву

CC0 / Pixabay / WikiImages
Общество
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19901

Стало известно, как комары выбирают потенциальную "жертву" - ученый рассказал о подробностях.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Многие граждане Молдовы в выходные предпочитают выезжать на пикник в лес, или на рыбалку на озеро или речку. Главной проблемой в безмятежном отдыхе становятся "голодные" комары, которые атакуют человека, жаждущего покоя, со всех сторон. 

Комар
CC0 / Pixabay / skeeze
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Комары находят своих "жертв" по "следу" из углекислого газа, рассказал энтомолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.

По его словам, этот маркер позволяет насекомым выбирать "цель" с расстояния до пятидесяти метров. Когда комары вплотную (на расстояние до метра) приближаются к группе потенциальных "жертв", их органы чувств начинают считывать множество параметров. Например, температуру кожи, наличие испарений и микробов на ней.

Микробы производят "химический букет" из более 300 различных компонентов. Как отмечает ученый, его состав зависит и от окружающей среды, и от генетической структуры человека.

Так, в 2011 году в журнале PLOS ONE было опубликовано исследование, результаты которого показали, что мужчину с более разнообразным составом кожных бактерий будут кусать реже, чем мужчину с более однородным.

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Теги:
насекомые, укусы, комары, наука


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