Вниманию граждан Молдовы - как социальные сети убивают психику

Психологи уверяют - долгое нахождение человека в социальных сетях отрывает его от реальности и общества, делает замкнутым и нелюдимым.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Британские исследователи провели анализ соцсетей на предмет их потенциальной угрозы для психического здоровья молодежи. В итоге наиболее небезопасной оказалась социальная сеть Instagram. Об этом отмечается в исследовании Королевского общества здравоохранения Великобритании.

К опросу были привлечены 1479 человек, возраст которых - от 14 до 24 лет. Они отвечали на серию вопросов о ресурсах, среди которых YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter.

Все платформы оценивались с учетом 14 различных критериев, включая буллинг, тревогу, одиночество, депрессию и другие.

Instagram заключает в себе опасность, прежде всего, для девушек. Соцсеть пестрит снимками "идеальных" женщин, заставляя при этом многих считать себя недостаточно привлекательными.

Как соцсети убивают личность

Человек, по словам психолога, должен уметь взаимодействовать с обществом, соблюдать определенные нормы, быть удовлетворенным социальными отношениями и уметь реализовывать себя именно посредством общественных связей. Об этом в беседе корреспондентом Sputnik Молдова заявила доктор психологии Елена Ковалева.

"Гаджет — это некий суррогат, замена средства социализации. Он только создает ее видимость", — уточнила психолог.

Она отметила, что люди, общаясь в соцсетях, не могут получить полноценного восприятия человека человеком.

Собеседница добавила, что при живом общении человек может мгновенно среагировать, показать какие-то эмоции, которые в соцсетях заменяют смайликами. Ковалева считает, что смайлы, стикеры и другие картинки не способны передать всей гаммы эмоций, которые человек выказывает при общении с глазу на глаз.

"Зависимость — это противоположность самостоятельности, отсутствие собственного мышления, понимания вопроса. Через неуемное увлечение компьютером и гаджетами формируется не совсем приспособленная к жизни личность, которая подвластна разным влияниям", — заявила Ковалева.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK