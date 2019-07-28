Езда без тормозов - риски, подстерегающие пассажиров такси и маршруток

Чем крепче машина, тем в большей безопасности находится пассажир - зачастую многие транспортные средства, перевозящие десятки и сотни пассажиров в день, далеки от технического совершенства, а изредка проводимые проверки это подтверждают.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Некоторые машины такси и рейсовые микроавтобусы, "рассекающие" по столице и пригородам в техническом плане напоминают больной организм. Да, они в состоянии функционировать, но в любой момент могут отказать и "рассыпаться".

Проверки, которые проводят сотрудники правоохранительных органов и контролирующих организаций, выявляют вопиющие нарушения, напрямую угрожающие здоровью и даже жизни граждан нашей страны.

Тормозов почти нет

В течение двух дней сотрудники Отдела по надзору за транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинева проводили технические проверки рейсовых микроавтобусов и автомобилей такси.

Удалось детально обследовать техническое состояние 60 транспортных единиц. Нарушения, которые выявили, поразили бы даже самого невозмутимого человека.

Серьезные проблемы с тормозами, способными отказать в любой момент, неисправности рулевого механизма, в результате чего маршрутка могла на полном ходу улететь в кювет, - все эти дефекты обнаружены при осмотре машин такси и микроавтобусов Кишинева.

Помимо этих серьезных неисправностей, представители МВД Молдовы установили: на многих транспортных средствах нормально не работали фары дальнего света, сигналы, некоторые микроавтобусы перевозили пассажиров, не имея разрешения на такой вид деятельности.

Владельцам 13 транспортных средств выписали штрафы от 450 до 750 леев, а 10 микроавтобусов сняли с рейса и запретили до устранения неполадок перевозить пассажиров. В четырех эпизодах с маршруток, владельцы которых не имели разрешения на осуществление пассажироперевозок, сняли номерные знаки.

В столичной полиции уточнили - такие рейды будут проводить регулярно, а водители и администраторы маршрутов общественного транспорта должны быть готовы к внезапному контролю.

Маршрутка, близкая к идеалу

Какими в идеале должны быть кишиневские рейсовые микроавтобусы? С этим вопросом корреспондент Sputnik Молдова обратился к заместителю председателя Союза автоводителей Молдовы Олегу Кожокару.

"Водители микроавтобусов в первую очередь должны понимать, что им доверены десятки человеческих жизней. Они управляют специализированными транспортными средствами, перевозящими людей. Ранее не было более значимого автосообщества, чем "каста" водителей пассажирских автобусов", - подчеркнул Кожокару.

Важная новость для водителей: парламент Молдовы утвердил ряд изменений>>> CC0 / Pixabay / Athena24 Перевозчики требуют поднять цены на автобусные маршруты

По словам собеседника, происходящее сейчас в отрасли частных пассажироперевозок в Кишиневе, все более напоминает хаос. Маршрутные такси в идеале должны быть однотипными – одной марки и одного цвета.

Каждая из таких маршруток по технике безопасности утром обязана проходить техническую ревизию. Механик должен тщательно осмотреть и выявить неполадки в рулевом механизме, в тормозной системе машины. Как внутри, так и снаружи маршрутные такси обязательно ежедневно мыть. Кроме того, обязательна дезинфекция поручней и салона. Тонировка стекол должна полностью отсутствовать, отмечает эксперт.

"Каждое утро водители маршруток должны проходить обязательный медосмотр. Без этого их просто нельзя выпускать на линию, ведь никто не знает, чем занимался шофер накануне вечером, не сидел ли он в шумной компании, а оттуда попал сразу за руль", - сказал Кожокару.

Дальше – больше изысков. По словам собеседника, в цивилизованном варианте в секторе пассажирских перевозок водители должны быть одеты в униформу, салон должен проветриваться через каждый рейс хотя бы по 10-15 минут.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK