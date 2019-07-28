В Гагаузии скоро откроют Школу искусств, построенную фондом Гейдара Алиева

Договоренность о строительстве Школы искусств была достигнута в ходе встречи президента Молдовы Игоря Додона и башкана Гагаузии Ирины Влах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. На 80 процентов готово здание, которое возводится в Чадыр-Лунге для Школы искусств. Строительство идет при поддержке фонда Гейдара Алиева Республики Азербайджан.

В настоящее время в здании школы идут отделочные работы.

"Осталось покрасить стены, уложить ламинат. Завершение проекта планируется к концу лета - началу сентября", - передает слова начальника управления внешних связей Гагаузии Виталия Влах региональный портал gagauzinfo.md.

Старт строительству был дан летом 2018 года. Объем инвестиций со стороны фонда Гейдара Алиева составил около 1,3 миллиона евро. Азербайджанская сторона также обеспечит здание мебелью и необходимым оборудованием.

Договоренность о строительстве Школы искусств была достигнута в ходе встречи президента Молдовы Игоря Додона и башкана Гагаузии Ирины Влах с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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