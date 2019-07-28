Легализация марихуаны: ой, не накосячить бы

В соседней Румынии власти всерьез обсуждают возможность легализации применения конопли в медицинских целях. Глядя на страну-соседа, о легализации начинают разговоры и у нас.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Необходимость легализации марихуаны аргументируют чем угодно – дескать, она не менее опасна (а то и более безопасна), чем алкоголь, табак, автомобильные выхлопы и творчество звезд современного шоу-бизнеса.

Мы все больше слышим о том, что марихуана не опасна, в отличие от других наркотиков, что в других станах она применяется в качестве лекарственного средства, слышим о медицинских эффектах ее применения, которые бесспорно есть, и никто их не отрицает, о том, что тяжелых последствий после ее употребления не возникает. Высказываются мнения, в том числе, медицинских специалистов, что алкоголь гораздо опаснее марихуаны, хотя при этом он легален. Ну а что же думают специалисты по этому поводу?

"Если говорить мое мнение о марихуане, то легализация приведет к тому, что определенное количество населения перейдет в стан употребляющих наркотики, поскольку марихуана – это наркотическое средство, и, как бы к нему ни относились, оно таковым и останется. Марихуана, и это не миф, меняет структуру личности людей, которые ее употребляют", - сказал врач-нарколог, суггестолог, магистр социальной психологии Борис Фальков, чьи слова приводит Sputnik Латвия.

По словам специалиста, если сравнивать действие марихуаны с действием алкоголя, то действительно существуют медицинские доказательства, что она менее разрушительно влияет на человека. Однако меньший вред не означает отсутствие вреда вообще. Ставить вопрос перед обществом нужно не о легализации марихуаны, а об употреблении алкоголя.

Споры на этот счет ведутся достаточно горячие, но сравнение марихуаны и алкоголя вообще некорректно. Не стоит сравнивать действие двух ядов на себе и потом делать заключение, какой из них нанес меньший вред. Речь нужно вести о том, что разумный человек вообще не должен употреблять яд, никакой – ни менее, ни более опасный. Лучше говорить о негативных аспектах алкоголя, и доводить до понимания обществом мысль, что алкоголь – это наркотик, это яд, а не пищевой продукт.

"Все разговоры на тему "марихуана безопаснее алкоголя, поэтому ее нужно легализовать" – не более, чем спекуляция. Как бы кому-то не хотелось улучшить "имидж" марихуаны, она к наркотикам относилась, им и останется", - отметил нарколог.

По словам специалиста, Запад в этом плане служит нам не самым лучшим примером. Есть опасность, что и страны Восточной Европы решат подтянуться и войти в число тех, где марихуана будет легальна. Да, эффект от применения в медицинских целях есть, но в таком случае, применение и должно ограничиться только сферой медицины. Если же вести разговоры о свободном обороте марихуаны, ничего хорошего от такой идеи не стоит ждать.

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