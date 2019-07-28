Хаос на Центральном рынке Кишинева - когда это кончится

Будет ли когда-то наведен порядок на главном рынке города, либо он будет ветшать, а муниципальные власти не озаботятся его переоборудованием - в этом вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Центральный Рынок всегда был местом, где "черная" наличность собиралась в различных формах, особенно в виде "мзды", которую должны были платить торговцы и владельцы лотков и киосков представителям старой власти. Об этом сообщил министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе в конце июня по результатам проведенной инспекции на Центральном рынке.

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"Bместе с моими коллегами из МВД и других уполномоченных силовых структур, осуществляющих борьбу с коррупцией, побывал на Центральном рынке. Мы провели беспрецедентные проверки. Теперь там все встанет на свои места. Призываю всех торговцев, экономических агентов и тех, кто пострадал от действий мафии, сообщать о случаях нарушения закона и коррупции офицерам полиции", - заявил тогда Нэстасе.

Однако после того, как министерская проверка прошла, а продавцы и владельцы лотков и бутиков о ней забыли, все, как будто, вернулось на круги своя.

Антисанитария и хаос продолжают верховодить Центральным рынком Кишинева, подмечают многие граждане, посещающие это место. Павильоны, где продают скоропортящиеся продукты, такие как мясо, молоко и рыба, смотрятся, мягко говоря, неприглядно. На стенах плесень, кафельная плитка отваливается, полы грязные до черноты.

В то же время, покупатели, а это люди, как правило, скромного достатка, продолжают рисковать своим здоровьем, покупая продукты в таких антисанитарных условиях. При этом, профильные ведомства, вроде бы, как и заявляют, что да, дескать, порядок надо навести, однако воз и ныне там.

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Почему центральный рынок Кишинева стал средством баснословного обогащения для одних, и угрозой для здоровья и даже жизни для большинства покупателей? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эксперт по вопросам развития коммунального хозяйства Кишинева Раду Бушилэ.

"Муниципальные службы, так или иначе, продолжают оставаться коррумпированными. На Центральном рынке ежедневно крутятся огромные деньги, это – большой бизнес. Естественно, некоторым выгодно, чтобы все оставалось так, как есть на данный момент", - рассказал собеседник.

Такая ситуация сложилась не только на самом большом рынке столицы, но и на других городских базарах, а контролирующие органы смотрят на этот организованный хаос полузакрытыми глазами, уверен эксперт.

В самом центре города такой рынок вообще не нужен, его можно было бы обустроить где-нибудь в другом месте, а часть территории превратить в место для выставки и продажи изделий народного творчества – изделий из глины и дерева, предметов национального костюма, сувениров, добавил собеседник. Такая выставка привлекала бы туристов, знакомила их с молдавским национальным колоритом.

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"Рынок этот – не совсем сельскохозяйственный, там мало производителей, а 80 процентов торговцев – перекупщики. Примэрия десятками лет "крышевала" этот бизнес", - рассказал Бушилэ.

Сам вид Центрального рынка больше напоминает кварталы из центральноафриканских стран, но никак не центр европейской столицы, подытожил собеседник.

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