Ядовитая черная вода в Быке: почему погибает известная река Молдовы - фото

Из-за действий людей река, некогда бывшая полноводной, превратилась в жалкое зрелище, а в Новоаненском районе вода приобрела черный цвет и дурной запах, ей поливают плантации помидоров и капусты, которые потом продают на кишиневских рынках.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Вода в реке Бык в окрестностях села Бульбоака стала черной, а ее запах - просто ужасный. На некоторых участках реки вовсе можно заметить слив химических отходов ядовито-синего цвета. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Молдова местные жители.

© Sputnik / Nicu Goncear Бульбоака - река Бык

По словам сельчан, все отходы с ферм и небольших предприятий, находящихся вверх по реке, сливаются в Бык. Экологическая ситуация дошла до того, что рядом с рекой невозможно находиться без респиратора - настолько ужасный запах идет от черной воды, уточнили жители села.

© Sputnik / Nicu Goncear Бульбоака - река Бык

Население Бульбоака требует проведения экологической экспертизы и выяснения обстоятельств слива токсичных отходов в Бык. Особая опасность, по их словам, заключается в том, что ядовитую воду используют для полива полей, на которых выращиваются помидоры и капуста. Эти овощи затем реализуют на столичных рынках.

© Sputnik / Nicu Goncear Бульбоака - река Бык

Корреспондент Sputnik Молдова решил выяснить, что происходит с рекой, протекающей через Кишинев, и можно ли реанимировать Бык? Об этом рассказал эколог Илья Тромбицкий.

"Ситуация с малыми и средними реками в Молдове очень удручающая. Это связано с тем, что происходят явные деградационные процессы в самом бассейне этих рек. Это касается неправильного управления земельными и лесными ресурсами. Практических мер для охраны рек не предпринимается", - заявил Тромбицкий.

По словам эколога, по берегам реки Бык отсутствуют необходимые лесополосы, которые спасали бы эту водную артерию Молдовы от заиливания и обмеления. Более того, как уточнил эксперт, "контрольным выстрелом" для этой реки стало поведение кишиневцев, которые на протяжении двух десятков лет воспринимали ее русло, как сточную канаву, а не как часть экологической системы республики.

"Использование берегов Быка для возделывания сельхозкультур также сыграло свою убийственную для реки роль. Пятнадцатиметровые прибрежные участки реки нельзя использовать для аграрных целей, что не соблюдается. Плюс процесс глобального потепления, жаркое лето и сравнительно нехолодная зима, ускоряют заиливание и обмеление Быка", - сообщил собеседник.

По его словам, если не предпринять экстренные меры по спасению реки, по высаживанию деревьев по берегам Быка, в долгосрочной перспективе это может привести к окончательной деградации этой водной артерии Молдовы.

Как результат, Кишинев рискует лишиться одного из своих некогда главных символов.

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