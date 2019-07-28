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Центральный рынок

Введен запрет - это лакомство могло привести к массовым отравлениям в столице

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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На Центральном рынке Кишинева запретили продавать вареную кукурузу - она могла нанести вред здоровью жителей столицы.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Одним из любимых летних лакомств жителей Молдовы является вареная кукуруза - многие варят ее дома, затем натирают солью и наслаждаются сладким вкусом и неповторимым ароматом.

Хаос на Центральном рынке Кишинева - когда это кончится>>>

Кукуруза чрезвычайно полезна, содержит много питательных веществ и микроэлементов и, если она сварена дома, ничего кроме положительного эффекта для организма не принесет. 

Однако есть те жители столицы, которые из-за загруженности на работе не успевают купить сырые початки и приготовить их в домашних условиях, поэтому покупают кукурузу на улицах у бабушек, которые готовят ее целыми ведрами.

Лайфхак лета: как удобно чистить и есть вареную кукурузу
Facebook / BuzzFeed IRL
Главный лайфхак лета: как удобно чистить вареную кукурузу

Как выяснилось, в нестерпимую жару, которая установилась в последние несколько дней, многие приготовленные продукты быстро портятся. Не исключение - и вареная кукуруза, содержащая сахарозу. Употребление быстро портящегося продукта способно привести к острым пищевым отравлениям, последствия которых могут проявляться несколько дней.

Учитывая опасность массовых отравлений, продажу готовой кукурузы запретили на Центральном рынке столицы и в его окрестностях. 

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям города покупать сырые початки и варить любимое летнее лакомство в домашних условиях.

Самые опасные летние продукты
© Sputnik / Nicolai Kibich
Самые опасные летние продукты

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Теги:
запрет, центральный рынок Кишинева, отравления, кукуруза


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