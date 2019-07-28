Введен запрет - это лакомство могло привести к массовым отравлениям в столице

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Одним из любимых летних лакомств жителей Молдовы является вареная кукуруза - многие варят ее дома, затем натирают солью и наслаждаются сладким вкусом и неповторимым ароматом.

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Кукуруза чрезвычайно полезна, содержит много питательных веществ и микроэлементов и, если она сварена дома, ничего кроме положительного эффекта для организма не принесет.

Однако есть те жители столицы, которые из-за загруженности на работе не успевают купить сырые початки и приготовить их в домашних условиях, поэтому покупают кукурузу на улицах у бабушек, которые готовят ее целыми ведрами.

Как выяснилось, в нестерпимую жару, которая установилась в последние несколько дней, многие приготовленные продукты быстро портятся. Не исключение - и вареная кукуруза, содержащая сахарозу. Употребление быстро портящегося продукта способно привести к острым пищевым отравлениям, последствия которых могут проявляться несколько дней.

Учитывая опасность массовых отравлений, продажу готовой кукурузы запретили на Центральном рынке столицы и в его окрестностях.

Санитарные врачи настоятельно рекомендуют жителям города покупать сырые початки и варить любимое летнее лакомство в домашних условиях.

© Sputnik / Nicolai Kibich Самые опасные летние продукты

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