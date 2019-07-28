Каких мужчин предпочитают женщины и девушки - ответ дан

Деньги или накачанный торс, интеллект или обаяние: какие качества мужчин наиболее ценят женщины.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Внешность человека имеет значение для женщины, но не такое большое, как для мужчин. Это они более явно реагируют на внешность девушки, ноги, грудь, фигуру.

Но девушки не такие наивные. Они почти всегда выбирают партнера разумом, а не поддаются инстинктам и половому влечению. Можно быть красивым, но не уметь выразить мысль. Таких парней женщины избегают.

Простой мужчина, умеющий флиртовать, смешить и быть приятным в разговоре, завоюет девушку быстрее безмозглого красавчика.

Если даже он не привлекательной внешности, он всегда может накачаться в тренажерном зале, стать ухоженным, со вкусом одеться, улучшить чувство юмора, харизму и коммуникабельность. Некрасивая внешность легко компенсируется другими, не менее важными качествами, и девушки будут сохнуть по такому партнеру.

Женщины ищут того, кто способен быть надежным напарником, и сможет вытянуть семью и детей. Поэтому выбираются перспективные и активные мужчины, имеющие цели в жизни и средства. А нищие и апатичные романтики, без желания добиться чего-либо, остаются одни. Деньги и карьера - это эквивалент силы современного представителя сильного пола.

Девушки не выбирают самого обаятельного и не хотят идти под венец за самого богатого. Каждая девушка ищет баланс качеств.

Любое положительное качество делает мужчину крутым. Но быть накачанным и бедным - плохо, как и богатым и дохлым. Девушки ищут баланс и равновесие во всем. Они в поиске сбалансированного, по их мнению, мужчины.

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