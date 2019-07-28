Приднестровцы празднуют День миротворца

Приднестровцы отметили День миротворца в Бендерской крепости, завтра празднование дня ввода в регион миротворческих сил продолжат в расположении Объединенного штаба Совместных миротворческих сил.

ТИРАСПОЛЬ, 28 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье празднуют День миротворца по случаю ввода в регион российских миротворческих сил 27 лет тому назад.

В нынешнем году эту дату отмечают в новом месте и в новой обстановке – в большом открытом парке им. А. Невского, расположившемся у входа в Бендерскую крепость. Но неизменными остались другие, важные элементы этого мероприятия - эффектные показательные выступления приднестровских и российских военнослужащих, демонстрация разного рода техники, а также оружия, которое возможно было тут же собрать и разобрать, вкусная полевая кухня, от которой исходит ароматный запах.

Выступление Роты почетного караула Приднестровья © Sputnik / Irina Leahova

Свое мастерство продемонстрировали военнослужащие ОГРВ © Sputnik / Irina Leahova

На параде по случаю Дня миротворца в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova

Свое мастерство продемонстрировали военнослужащие ОГРВ © Sputnik / Irina Leahova

Демонстрация совместных действий по захвату преступной группировки бойцами СОБР "Днестр" и сотрудниками МВД Приднестровья © Sputnik / Irina Leahova

Демонстрация совместных действий по захвату преступной группировки бойцами СОБР "Днестр" и сотрудниками МВД Приднестровья © Sputnik / Irina Leahova

Традиционно военная техника стала фоном для фотографирования © Sputnik / Irina Leahova

Показ освобождения заложников бойцами отряда специального назначения "Скорпион" © Sputnik / Irina Leahova

Каждый мог рассмотреть, разобрать и собрать разные виды оружия © Sputnik / Irina Leahova

Традиционно военная техника стала фоном для фотографирования © Sputnik / Irina Leahova

На полевой кухне всегда угощают вкусно © Sputnik / Irina Leahova

На параде по случаю Дня миротворца в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova

Казачка демонстрирует свои навыки владения мечом © Sputnik / Irina Leahova 1 / 13 © Sputnik / Irina Leahova Выступление Роты почетного караула Приднестровья

Приднестровцы о миротворчестве

Надо признать, дикая жара внесла свои коррективы. Посетителей праздника значительно меньше, чем в прежние годы, когда он проводился на территории Объединенного штаба Совместных миротворческих сил. Однако пришедшие стоики посчитали важным на этом мероприятии свое присутствие, а некоторые появились в нарядных одеждах, подчеркивая значимость для себя этой вехи в истории региона.

"Мы – коренные жители Бендер. Мы почитаем нашу историю и чтим память наших предков. Огромная благодарность российским миротворцам за то, что мы ощущаем себя спокойно под их защитой", - рассказала корреспонденту Sputnik Инга Подруцкая, которая пришла на праздник с семьей - детьми и внуками.

Вместе с тремя детьми посетила праздник и молодая семья Рожко. Вадим уже десять лет несет службу миротворца от приднестровской стороны. Говорит, ему нравится в его миротворческой миссии то, что он служит Родине. Жена всецело поддерживает настрой мужа.

"Благодаря миротворцам у нас сохраняется мир, и мы можем быть спокойны за свою жизнь. Быть женой миротворца – это гордость", - уверена Людмила Рожко.

Бойцы воплотили в жизнь истории своей ежедневной работы

О важности присутствия миротворцев рассуждает и школьник из Тирасполя Дмитрий Датий. Впрочем, он не скрывает и другого, мальчишеского интереса к посещению праздника.

"Интересно увидеть разное оружие, то, как выглядит боевая техника. А еще - то, какие приемы используют бойцы", - признается он.

И на самом деле, одним из самых зрелищных моментов праздника являются как раз выступления военнослужащих различных родов войск и разного подчинения. Здесь есть, что подглядеть для самообороны. Да и в принципе проникнуться ежедневной работой бойцов спецназа, сотрудников МВД – по захвату преступных группировок, наркодилеров, по освобождению заложников.

Уникальный миротворческий формат

Перед показательными выступлениями традиционно руководство региона, а также представители от приднестровской стороны в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), под ведомством которого находятся совместные миротворческие силы, произнесли речи, озвучив свое мнение о миротворчестве на Днестре.

"Бок о бок мир и спокойствие обеспечивают миротворцы России, Приднестровья и Молдовы. В миротворческой миссии также принимают участие военные наблюдатели от Украины. Это эффективный формат и хороший пример для подражания", - отметил глава региона Вадим Красносельский, подчеркнув уникальность миротворческой операции, проводимой на берегах Днестра.

По мнению сопредседателя ОКК от Приднестровья Олега Белякова, время показало, что выработанный в 1992 году механизм, позволивший усадить за стол переговоров конфликтующие стороны под гарантии Российской Федерации, обеспечил мир на приднестровской земле.

"Будучи участником тех событий, я видел, как граждане Приднестровья со слезами на глазах и с большой благодарностью принимали воинов-миротворцев. Принимали как освободителей. И это правда", – сказал Беляков.

Завтра, 29 июля, праздник по случаю 27-летия ввода миротворческого контингента российских войск в Приднестровье переместится на место, где он традиционно отмечается уже не первый десяток лет, - в расположение Объединенного штаба Совместных миротворческих сил. До этого на Аллее миротворцев, открытой год назад рядом с Домом культуры им. П. Ткаченко в центре города Бендер, пройдет торжественное возложение цветов к памятнику воинам-миротворцам.

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