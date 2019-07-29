Жители домов в нескольких секторах Кишинева останутся без света

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. В связи с техническими работами в понедельник, 29 июля, в Кишиневе будут проведены плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах города.

Ботаника:

- пр. Дачия 49/1- в период с 09:30 - 17:00.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-141 - в период с 09:15 - 18:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, 9001, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

- ул. А. Щусева 4-34, 5-35, Армянская 24, 28/1, Букурешть 13-39, 49, 14-52, Булгарэ 27-31, 32-48, Тигина 12/1, 17-23, 23/1, 23/3, 25, 25/1, 29-31, В. Александри 56 - в период с 09:00 - 17:00.

Чеканы:

- ул. Чокана 5, 12/1, М.Дрэган 26, 28, 28/2, 30/1, 30/2, 30/3, 30/5, 30/8, 30/9, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 40/2 - в период с 09:00 - 17:30.

- ул. Будэй 2, 13-43, Чокана 12, 12/1, М. Дрэган 19, 28/4, 38/2, 38/3, 42, Мэлэешть 2-16, Н. Григореску 11-27, 20, Отоваска 5/1, 14/1, 19A, V, 20, 21, 21/1, 21/B, L, M, 23, 23/2, 23/A, B, G, - в период с 09:00 - 17:30.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. Пяца Унирий Принчипателор 1 подъезд 2 - в период с 09:00 - 18:00.

Плановые отключения электроэнергии пройдут и в других населенных пунктах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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