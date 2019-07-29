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В Молдове построят еще один спортивный комплекс

© Fotolia / Vividz Foto
Общество
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На территории спорткомплекса появятся футбольные поля, теннисные корты и крытый бассейн.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Новый спортивный комплекс появится в Страшенах. Об этом сообщила примэрия города, подписавшая контракт на строительство многофункциональной спортивной площадки, которая может конкурировать со многими столичными сооружениями.

Комплекс будет включать в себя три футбольных поля, четыре теннисных корта, многоцелевой спортивный зал, крытый бассейн, другие сервисные пункты. Строительство спорткомплекса включено в Стратегию социально-экономического развития Страшен, которая осуществляется при поддержке программы USAID "Comunitatea Mea".

К настоящему моменту уже проведены геологические исследования и разработано технико-экономическое обоснование, идет работа над техническим проектом. Согласно контракту, работы по строительству спорткомплекса выполняет компания Colass, проект финансируется из местного бюджета.

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Теги:
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