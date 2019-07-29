С октября 2019 по апрель 2021 в Институте юстиции выделены всего 20 мест для судей и 20 мест для прокуроров, которых слишком мало, чтобы обновить систему, уверена Санду.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Премьер-министр молдавского правительства Майя Санду потребовала отставки руководства Национального института юстиции. Об этом она заявила в ходе брифинга в понедельник.

По ее словам, "существующие прокуроры не намерены выполнять свой долг", поскольку не сделали ничего после предупреждения о том, что надо очистить систему изнутри.

"Ясно, что ни в прокуратуре, ни в судебной системе нет критической массы людей, которая захотела бы очистить систему. Нам нужно много новых прокуроров и судей, чтобы реформировать систему и изменить ее от основания", - сказала Санду.

Она уточнила, что в Молдове есть учреждение, которое готовит прокуроров и судей.

"Это Национальный институт юстиции. Только, к сожалению, это учреждение не обеспечивает систему достаточным количеством профессионалов и неподкупных специалистов", - сказала премьер.

По ее словам, на период с октября 2019 по апрель 2021-го запланированы всего 20 мест для судей и 20 мест для прокуроров, в то время как для обновления системы "нужны сотни новых судей и прокуроров".

Как уточнила Санду, Институт юстиции был создан еще в 2006 году при поддержке Евросовета, но не справился со своими обязанностями.

"Требую отставки руководства этого Института. На протяжении длительного времени это учреждение нанимало людей с сомнительной репутацией, есть информации о взятках при поступлении и выпуске", - заявила Санду.

Она также обратилась в министерство юстиции и в Минфин с просьбой найти возможность удвоить или даже утроить количество людей, которых должны обучить профессиям прокуроров и судей.

"Если невозможно это сделать без изменений законодательства, то в ближайшее время следует его изменить", - добавила Санду.

В настоящее время возглавляет Национальный институт юстиции Дорина Скобиоалэ, а ее заместитель – Светлана Новак.

Как Генпрокуратура осталась без руководителя

Парламент 9 июля принял постановление о том, что Эдуард Харунжен не отвечает условиям назначения на должность генерального прокурора. Документ был проголосован депутатами парламентского большинства. В своем решении высший законодательный орган страны призвал президента Игоря Додона издать указ об отставке генпрокурора на основании установленных обстоятельств. Постановление также передано и в Высший совет прокуроров.

Президент Молдовы 11 июля принял отставку Харунжена с поста главы Генеральной прокуратуры, удовлетворив его просьбу в соответствии с поданным заявлением.

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