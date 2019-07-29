В борьбе с жарой кишиневцы неудержимы - табуретки остужают в холодильнике

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Июльский зной, выматывающий силы и нервы городских жителей, подталкивает их к самым сумасбродным методам охлаждения. Особенно часто это происходит, когда человек целыми днями работает на улице - реализуя газированную воду и прочие прохладительные напитки.
Стояние на раскаленном асфальте выдержат немногие, а ледяная вода и "опахала" в виде широкой картонки не помогают. Чтобы хоть как-то побороть надоедливую жару, одна из продавщиц прохладительных напитков решила...охладить и табуретку, на которой сидит весь день.
Пусть ненадолго, но таким образом можно хоть немного почувствовать прохладу и представить время, когда жара спадет. Однако подождать придется еще несколько дней - по прогнозам Государственной гидрометеорологической службы Молдовы, немного легче дышать станет лишь в пятницу, а в субботу пройдут кратковременные грозовые дожди.
Но зной отступит всего на несколько дней, а столбик термометра будет показывать меньше всего на 3-4 градуса.
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