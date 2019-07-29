Новая напасть в Молдове: специалисты вынесли предупреждение

Существующая уже несколько лет проблема вновь обострилась после того, как молдавское лето перевалило экватор.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" гидроопасности в связи с гидрологической засухой.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.

Предупреждение будет действовать до 5 августа.

В связи с этим экономических агентов и физических лиц призывают рационально использовать водные ресурсы.

Что представляет собой низкая водность

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

Что говорит статистика

Для Молдовы засуха летом – явление, к которому уже стали привыкать. В последние годы именно с конца июля начинался период полного отсутствия осадков и высокой температуры воздуха.

Например, в 2016 году кишиневский поставщик воды в период действия аналогичного предупреждения в июле-августе даже призвал население рационально использовать водные ресурсы.

Тогда речь шла о том, что необоснованное массовое использование питьевой воды для орошения неизбежно приведет к перебоям в водоснабжении, а также регистрированию пониженного уровня воды на некоторых участках, в том числе в Сынджере, Добродже, Реваке и Гидигиче.

В результате засухи в прошлые годы уровень воды в Днестре снижался до критической отметки. Из-за этого молдавские власти даже обращались к Украине с просьбой увеличить водосброс в Днестровское водохранилище.

Обеспечение питьевой водой в Молдове

Водоснабжение населенных пунктов республики обеспечивается за счет трех источников воды.

Первый - подземные воды, на которые приходится 65% от общего объема потребляемой воды – 95% в сельской местности и 35% в городах.

Второй - поверхностные воды, которые являются источником питьевой воды для 34,8% населения страны. В данном случае речь идет о двух реках – Днестре (32%) и Пруте (2,8%).

Другие источники – водохранилища и родники. Однако они покрывают питьевой водой лишь 0,2% населения.

Эксперты предупреждают, что из-за продолжительной засухи может возникнуть риск перебоев с водоснабжением.

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