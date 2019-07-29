В Приднестровье проводят бесплатное тестирование на гепатит, ВИЧ и сифилис

С сегодняшнего дня по 2 августа каждый желающий может провериться и пройти консультацию в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл – Sputnik, Ирина Ляхова. Специалисты Республиканского Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Приднестровье проводят Дни открытых дверей. В рамках акции все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатит С, ВИЧ и сифилис, получить компетентную консультацию по профилактике и лечению данных заболеваний.

"Эксперты Всемирной Организации здравоохранения прогнозируют, что по итогам текущего года гепатит В будет зарегистрирован у 250–257 млн человек, а гепатит С – у 71 млн", - отмечают в минздраве Приднестровья.

Специалисты напоминают, что существует пять основных типов гепатита, которые вызываются вирусами A, B, C, D и Е.

По способу передачи делятся на две большие группы: те, что передаются фекально-оральным путем (среди них гепатит А, он же - болезнь Боткина), и через кровь. К последним относятся наиболее опасные для здоровья и жизни вирусные гепатиты В и С.

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Инфекционисты настоятельно рекомендуют всем гражданам два раза в год обследоваться на вирусные гепатиты, чтобы болезнь не заявила о себе тогда, когда предупредить ее развитие уже невозможно.

Акция проводится с 29 июля по 2 августа в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в городе Тирасполе ежедневно с 8.30 до 15.30. Она приурочена к Всемирному Дню борьбы с гепатитом, который ежегодно проводится 28 июля.

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