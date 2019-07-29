Нитратное лакомство - дыни и арбузы могут довести до реанимации

На рынках и в магазинах появились арбузы и дыни, выращенные в Молдове - сотрудники контролирующих органов намерены проверять их качество еженедельно, чтобы не возникли случаи массовых пищевых отравлений.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. В Национальном агентстве по продовольственной безопасности (ANSA) решили еженедельно проводить проверки на содержание нитратов и остатков пестицидов в бахчевых культурах, выращенных на молдавских полях, - в арбузах и дынях.

Сотрудники ANSA уже провели один рейд, в ходе которого на анализ были взяты 32 образца из разных торговых точек столицы.

"При размещении на рынке, подтверждение соответствия санитарным нормам сельскохозяйственного сырья растительного происхождения, в том числе свежих овощей и фруктов, осуществляется на основании проверок, осуществляемых аккредитованной лабораторией. А по просьбе экономического агента, соответствие может быть дополнительно подтверждено сертификатом безопасности", - отметили в ведомстве.

Между тем, в агентстве порекомендовали покупать бахчевые культуры в зарегистрированных властями республики местах. Многие не знают, а покупатель имеет право потребовать у реализатора документ, который подтверждал происхождение товара и его соответствие критериям пищевой безопасности.

"При размещении на рынке, подтверждение соответствия санитарным нормам сельскохозяйственного сырья растительного происхождения, в том числе свежих овощей и фруктов, осуществляется на основании проверок, осуществляемых аккредитованной лабораторией", - уточнили в ANSA.

Наибольшую опасность в плане содержания нитратов таят в себе арбузы и баклажаны, которые раньше срока появляются на сельскохозяйственных рынках. Как правило, именно эти плоды впитывают в себя нитраты, как губка.

Между тем, арбузы, не содержащие нитратов чрезвычайно полезны для организма человека. Если употреблять хотя бы одну дольку таких арбузов в день, организм быстро очистится от токсинов, человеку не грозит обезвоживание в жаркое время года.

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Обилие содержание глюкозы в этих ягодах обеспечит лучшую мозговую деятельность. Также, по словам врачей, употребление в пище арбузов помогает исключить проблемы со зрением, стимулирует здоровье сердца, исключает риск развития депрессии. Также арбузы очень полезны для мужчин.

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