Жара "убивает" жителей Молдовы - как спастись без кондиционера

Кондиционер сегодня многим не по карману, но от жары надо как-то спасаться: корреспондент Sputnik Молдова искал самые незатейливые способы уберечься от летнего зноя.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Кондиционеры, конечно, спасают от жары, но и не настолько безвредны, как кажется. Если температура воздуха на улице превышает 30 градусов, а человек включает кондиционер на +21, то, выходя на улицу даже на незначительное время и возвращаясь обратно, человек может сильно простудиться и даже получить воспаление легких- от резкого перепада температур.

Бактерии атакуют

Более того, если фильтры кондиционера долгое время не чистились, они могут представлять бактериальную опасность для респираторной системы. Наиболее опасны легионеллы.

После того, как бактерия попала в организм хозяина, до двух недель может занимать инкубационный период. Продромальные симптомы похожи на грипп, включая лихорадку, озноб и сухой кашель.

В последующих стадиях болезнь вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом и нервной системой и ведёт к тошноте и диарее. Также присутствуют другие симптомы сильного воспаления легких.

Как не потеть без кондиционера

Те, у кого нет кондиционера дома не должны унывать. Есть различные способы избавиться от жары без энергоемких устройств.

Самый простой - пить не очень сладкий, охлажденный зеленый чай. Этот напиток наиболее хорошо регулирует теплообмен в организме.

Не лишним будет занавешивать окна на весь день плотными шторами, тюль здесь не поможет. Проникая в жилище, прямые солнечные лучи нагревают температуру в помещении на 2-3 градуса. Также можно все стекла покрыть тонкой фольгой. Она отражает солнечные лучи и поверхность окна не так нагревается.

Не каждый вентилятор может стать кондиционером

Неплохим подспорьем будет вентилятор, однако и в его применении есть один секрет. В обычном режиме вентилятор лишь гоняет по комнате сухой воздух. В этом случае пользы от него практически нет. Но, если поставить перед ним несколько платисковых бутылок с замороженной водой, поток воздуха станет прохладным. Таким образом, и вентилятор может хоть на час-два стать кондиционером.

Еще один нехитрый совет - на весь день закрывайте все окна и двери, таким образом горячий воздух не сможет быстро накалить помещение. Еще один совет - намочить простынь в ледяной воде и повесить ее на окно. Так хоть на незначительное время удастся защитить жилище от зноя.

Также можно повесить ледяную, хорошо выжатую тряпку на вентилятор - это значительно охладит воздух в квартире.

Водные процедуры - в помощь

В нестерпимую жару врачи рекомендуют оборачивать голову и шею прохладным влажным полотенцем. Контрастный душ тоже может спасти человека, исстрадавшегося от зноя. Холодный душ несколько раз в день поможет охладить организм, а горячий - создаст иллюзию, что в комнате стало прохладнее.

Чтобы хорошо спасть ночью свежее постельное белье можно положить в полиэтиленовый пакет и на несколько часов поместить в холодильник. Прохладные простыни и наволочки поспособствуют быстрому и приятному засыпанию. Также немаловажно поставить возле кровати бутылку с холодной питьевой водой. Это позволит ночью сделать пару глотков и протереть лицо.

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