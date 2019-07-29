Засуха в Молдове: стали известны первые возможные последствия

Предупреждение о низкой водности действует как минимум до 5 августа, но последствия засухи могут сохраниться еще дольше.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Гидрологический центр Госгидрометеослужбы страны прогнозирует значительное снижение уровня воды в Пруте в ближайшие две недели.

С 29 июля до 5 августа в республике объявлен "желтый код" гидроопасности в связи с гидрологической засухой. В ведомстве ранее предупредили, что "в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность". По этой причине экономических агентов и физических лиц призвали рационально использовать водные ресурсы.

Кроме того, госпредприятие "Управление гидротехнического узла Костешть-Стынка" приняло решение значительно снизить объем сброса воды из Костештского водохранилища – до 38 кубометров в секунду.

В связи с этим, по прогнозу гидрологов, с 29 июля до 13 августа ожидается снижение уровня воды в Пруте. На участке между городами Костешты и Леова уровень воды снизится на 0,4-0,7 метра, а от Леова до Джурджулешт – на 0,8-1,3 метра по сравнению с теми показателями, которые отмечены в понедельник, 29 июля.

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Еще по данным на 27 июля уровень воды в Пруте на севере Молдовы на гидрометеорологическом посту Ширэуць в Бричанском районе упал всего до 5 сантиметров. Ближе к центру страны, в Унгенах, уровень был 69 сантиметров, а на юге пока более стабильная ситуация – в селе Брынза уровень воды достигает почти 2,5 метра.

К чему может привести падение уровня воды в Пруте

В сентябре 2015 года, например, из-за длительной засухи, приведшей к сокращению наполовину уровня воды в Костештском водохранилище, приходилось останавливать местную гидроэлектростанцию - впервые со дня ее запуска.

На тот момент сброс воды вынуждены были сократить с 25 кубометров в секунду до 19 (вдвое ниже, чем водосброс сейчас).

Правда, на водоснабжение Унген и Ботошан такие действия, к счастью, не повлияли. Это объясняется тем, что поверхностные воды Прута используют для обеспечения лишь 2,8% населения Молдовы питьевой водой.

Гораздо более серьезные последствия ждут, если сократится уровень воды в Днестре, так как в этом случае под угрозой окажутся 32% жителей республики, для которых именно данная река является источником питьевой воды.

Главный же источник - подземные воды, на которые приходится 65% от общего объема потребляемой воды – 95% в сельской местности и 35% в городах.

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