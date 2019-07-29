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Кто будет новым главой НАЦ: стал известен победивший в конкурсе кандидат

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В понедельник в парламенте провели интервью со всеми кандидатами на пост главы НАЦ.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Генеральный секретарь аппарата президента Руслан Флоча стал победителем конкурса по выбору кандидата на должность руководителя Национального антикоррупционного центра Молдовы (НАЦ). 

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Должность начальника НАЦ стала вакантной после того, как 27 июня парламент отправил в отставку предыдущего директора ведомства Богдана Зумбряну. Спустя 10 дней парламентарии постановили, что исполнять временно обязанности главы Антикоррупционного центра станет замруководителя структуры Лидия Киреогло. Также был объявлен конкурс на вакантное место.

В понедельник в парламенте провели интервью со всеми кандидатами. В списке претендентов были Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.

"Больше всего баллов набрал Руслан Флоча, на втором месте расположилась Кристина Цэрнэ, на третьем – Виталие Веребчану", - сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

Национальный антикоррупционный центр в 2015 году перешел из подчинения правительства под контроль парламента. Также отправляет в отставку и наделяет полномочиями руководителя структуры исключительно парламент.

Для утверждения нового главы НАЦ за него должно проголосовать большинство депутатов.

Флоча в 2008-2009 годах был советником премьера Зинаиды Гречаной. Затем работал в Национальном антикоррупционном центре. После реформы этой структуры возглавил центральное территориальное управление НАЦ. В декабре 2016 года стал генеральным секретарем аппарата президента.

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