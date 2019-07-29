Кто будет новым главой НАЦ: стал известен победивший в конкурсе кандидат

В понедельник в парламенте провели интервью со всеми кандидатами на пост главы НАЦ.

КИШИНЕВ, 29 июл – Sputnik. Генеральный секретарь аппарата президента Руслан Флоча стал победителем конкурса по выбору кандидата на должность руководителя Национального антикоррупционного центра Молдовы (НАЦ).

Должность начальника НАЦ стала вакантной после того, как 27 июня парламент отправил в отставку предыдущего директора ведомства Богдана Зумбряну. Спустя 10 дней парламентарии постановили, что исполнять временно обязанности главы Антикоррупционного центра станет замруководителя структуры Лидия Киреогло. Также был объявлен конкурс на вакантное место.

В понедельник в парламенте провели интервью со всеми кандидатами. В списке претендентов были Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.

"Больше всего баллов набрал Руслан Флоча, на втором месте расположилась Кристина Цэрнэ, на третьем – Виталие Веребчану", - сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа республики.

Национальный антикоррупционный центр в 2015 году перешел из подчинения правительства под контроль парламента. Также отправляет в отставку и наделяет полномочиями руководителя структуры исключительно парламент.

Для утверждения нового главы НАЦ за него должно проголосовать большинство депутатов.

Флоча в 2008-2009 годах был советником премьера Зинаиды Гречаной. Затем работал в Национальном антикоррупционном центре. После реформы этой структуры возглавил центральное территориальное управление НАЦ. В декабре 2016 года стал генеральным секретарем аппарата президента.

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